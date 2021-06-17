Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu

Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Sen Çal Kapımı'nın dün akşam yayınlanan 41. bölümüne öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizide yıllardır birbirinden ayrı olan Eda ve Serkan, tartışırken bir anda öpüşmeye başladı. Çiftin öpülme sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, kısa bir süre önce sezon finali vererek izleyicisine veda etmişti. Kısa bir aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı, dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

EDA VE SERKAN ÖPÜŞTÜ

Yıllar sonra yine bir araya gelen Eda ile Serkan arasındaki köşe kapmaca yeniden başladı. Eda'nın kızı Kiraz'la ilgili sırrı çözmeye çalışan Serkan, Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapmaya başladı. Bir araya geldiklerinden sürekli tartışan Eda ve Serkan birbirine karşı yelkenlerini indirmeye başladı. Yeniden mutlu olmak isteyen Serkan, "Sana aşığım Eda" diyerek aşkını haykırdı ve Eda'yı dudağından öptü. Kısa sürede geri çekilen ve yaptığının hata olduğunu söyleyen Serkan, Eda'nın kendisini öpmesiyle şaşkına uğradı.

Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Bülent Turan Emmanuel Macron
Magazin Bergen Emel Sayın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi Sen Çal Kapımı'ya damga vurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 14:04:42. #1.13#

title