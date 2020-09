Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım

Ebru Şallı, sosyal medya hesabından nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. "Seni tarifsiz özlüyorum" diyen Şallı, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu, geçtiğimiz nisan ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şallı, oğlunun doğum gününü kutladı.

"SENİN ANNEN OLDUĞUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Aylardır evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan herkesi derinden etkileyen bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.

Şallı, Instagram hesabının hikaye kısmından da oğluyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...