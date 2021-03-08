Ebru Baybara Demir kimdir, kaç yaşında? Şef Ebru Baybara Demir hayatı ve biyografisi!

EBRU BAYBARA DEMİR KİMDİR?

1976 yılında Mardinli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Edirne'de dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. 1998'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü'nden mezun oldu ve turizme yöneldi. 1997-1999 yılları arasında Istanbul Rehberler Odası ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü.1999 yılında 3 yıldızlı bir oteli ve küçük bir lokantası dışında turzm işletmesi olmayan Mardin'e yerleşti.

Birçok dinden ve kültürden insanın bir arada yaşadığı bu kentte, Mezopotamya'nın ortak yaşam değeri olan mutfak kültürünü araç olarak kullanıp, insanların istihdam edilmesine katkı sağlamak hedefiyle Ebru Baybara Demir ve beraberindeki 21 kadın, tarihi bir Süryani konağını özgün değerlerine uygun olarak restore edip, bir restoran haline getirdiler. Böylece Mardin'in ilk turistik işletmesi ve aynı zamanda bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliği taşıyan "Cercis Murat Konağı" hayat bulmuş oldu.

Her akşam misafirlerine geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş ürünler, geleneksel reçeteler, özgün sunumlarla servis yapan Cercis Murat Konağı; Ebru Baybara Demir ve cesaretle üreten bölge insanlarıyla birlikte geleceğe dair hedeflerin birleşme noktası haline geldi.

Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, Mardin ve çevresinde halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı pek çok alanda projeler hayata geçirdi. Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından, Avrupa ve Amerika'dan davetler alan, gerçek ürün ve gerçek hayatların peşinde koşan bir sosyal girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.

EBRU BAYBARA DEMİR BAŞARILARI