Ebola: Demokratik Kongo'da başlayan salgının ardından aşılama kampanyası
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BBC

Ebola: Demokratik Kongo'da başlayan salgının ardından aşılama kampanyası

16.02.2021 06:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 06:11
Ebola: Demokratik Kongo'da başlayan salgının ardından aşılama kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu ay başında ortaya çıkan Ebola salgınının ardından aşılama kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu ay başında ortaya çıkan Ebola salgınının ardından aşılama kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Butembo'da 7 Şubat'tan bu yana Ebola vakaları ortaya çıkıyor.

WHO öncelikli olarak Ebola hastalarının tedavi edildiği hastanedeki sağlık çalışanlarının aşılandığını duyurdu.

Batı Afrika'daki Gine de Cumartesi günü ülkede Ebola salgını yaşandığını ilan etmişti. Ülkede kısa süre içinde yedi vaka ve üç ölüm görüldü. Bu kişilerin ülkenin güneyinde bir cenazeye katıldıktan sonra hastalandığı belirtiliyor.

Demokratik Kongo'daki son Ebola salgını Haziran 2020'de bitti. Ağustos 2018'de başlayan o salgında 2 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin başkent Kinşasa'daki muhabiri Emery Makumeno, son salgının ardından artan 8 bin doz Ervebo aşısının bölgede tutulduğunu aktarıyor.

Ervebo, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Kasım 2019'da onaylanan ilk Ebola aşısı olmuştu.

Aşı üreticileriyle iletişime geçildi

AFP ajansına konuşan Gine'deki WHO temsilcisi Alfred George Ki-Zerbo, "Alarma geçtik ve aşının üreticisiyle iletişime geçerek aşıdan derhal gerekli miktarda üretilmesini talep ettik" dedi.

Gine'de başlayan ve 2013-16 yılları arasında Batı Afrika ülkelerinde yaşanan Ebola salgınında 11 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki ülkelerden Liberya'nın devlet başkanı George Weah da sağlık görevlilerine virüsün yayılımını engellemek için hazır olma emri verdi.

Sierra Leone'deki BBC muhabiri Umaru Fofana, ülkede Ebola korkusunun koronavirüs korkusundan çok daha yüksek olduğunu aktarıyor.

2019 sonunda onay alan aşı bölge ülkelerindeki endişeyi bir miktar azaltıyor.

Uluslararası aşı ittifakı Gavi üzerinden dağıtılabilecek 500 bin aşıyı, halihazırda depolarda tutuluyor.

Demokratik Kongo'nun nüfusu ise 84 milyon. Batı Afrika'daki alarm durumuna geçen diğer üç ülkede de 22 milyon kişi yaşıyor.

Umaru Fofana, koronavirüs aşısı üretmeye odaklanmış şirketlerin bu dönemde bu kadar çok kişiye yetecek kadar Ebola aşısı üretip üretemeyeceği konusunda endişeler olduğunu aktarıyor.

Ebola nedir?

BBC
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