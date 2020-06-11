Düzce nerede? Düzce'de gezilecek yerler nereler? Düzce'nin nesi meşhur? Düzce'de düzenlenen festivaller neler? Düzceli ünlüler kimler? Büyük şehirlere yakınlığı sebebiyle yoğun ilgi gören Düzce hakkında merak edilenler

1999 yılında il statüsü kazanan şehir, Batı Karadeniz'de bulunur. M.Ö. 1390-800 yıllarında Hititler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır.

DÜZCE NEREDEDİR?

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak illeri arasında bulunur. D-100 ve TEM otoyollarının güzergahında bulunan şehir, büyükşehirlerden gelen misafirleri sıkça ağırlamaktadır.

DÜZCE'DE NELER YAPILIR?

Kaynaşlı'da motocross aktiviteleri çok yapılır. Ayrıca, Darıyeri Yaylası ve Kocayayla'da off-road yarışları düzenlenir.

Düzce, sal yarışlarına ev sahipliği yapmaktadır. Cumayeri'nde yapabileceğiniz katılabileceğiniz sal gezintileri sizlere harika bir deneyim sunacaktır.

Gölyaka ilçesi ise yamaç paraşütü için çok elverişli bir yerdir.

Aydınpınar Şelalesi

Şehir merkezine 10 kilometre mesafede yer alan, Kızılpınar deresinin bir koludur. Arka arkaya dökülen beş ayrı şelale vardır. Yürüyüş parkuru da olan şelaleler yoğun ilgi görüyor. Çadır kampı da yapılan bölge büyük şehirlere yakın olması sebebiyle çok tercih ediliyor. Karışık yapraklı orman ağaçlarından oluşan bir yapısı vardır.

Akçakoca

Melen Çayı havzasında bulunan Akçakoca, denizi, doğayı ve tarihi içinde barındıran eşsiz yerlerden. Zengin bitkisel çeşitliliğiyle de bilinen bölgede harika bir sahil sizleri bekliyor.

Akçakoca Cami

Deniz kenarına inşa edilen caminin çevresi de tahrip edilmemiş ve tertemizdir. Türkiye'nin mimari anlamda estetik camilerindendir. Özellikle kubbe tasarımı çok dikkat çekiyor.

Kurugöl Kanyonu

Akçakoca ilçesine 14 km uzaklıkta bulunan kanyon, kolay ve zor yürüyüş parkuru seçenekleri sunuyor. Tertemiz doğası ve eşsiz manzarası ile harika bir deneyim sunacaktır.

Dadalı

Akçakoca kesinlikle gezmeniz gereken bir ilçedir. 1800'lü yıllardan kalma bir görüntüsü olan köy, fotoğraf çekimleri için çok uygun bir yer olarak karşımıza çıkmakta.

Fakıllı Mağarası

Fakıllı Köyü'ne 8 kilometrelik uzaklıkta bulunan mağaranın toplam uzunluğu 1012 metredir. Fakat bir kısmı ziyaret ediliyor. Damlataş bakımından zengin olan mağara havasının astım ve nefes darlığı için iyi geldiği belirtiliyor.

Sarıkaya Mağarası

Bazı kaynaklarda dağ eşkıyaları ve krala karşı gelenlerin yaşamlarını sürdürdüğü bir yer olarak ifade edilir. Asırlardır kullanılan bu mağarada pek çok kişinin yaşamı geçmiştir.

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Güzeldere çok popüler bir yerdir, buna rağmen tabiatı bozulmamıştır. Harika bir yürüyüş parkuru da sunulan yerde, fotoğraf çekmek için pek çok manzara göreceksiniz.

Düzce'de dikkatinizi çekebilecek diğer şelaler; Samandere Şelalesi, Aktaş Şelalesi olabilir.

Hemşin Camii

1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı ardından Artvin'den göç edenlerin yaptığı Hemşin Cami, taş işçiliğine ve çantı tekniğine eşsiz bir örnektir. Birbirine geçirilen kereste ve taşların kullanımı sebebiyle hiç çivi kullanılmamıştır.

İlk olarak cuma namazları için yapılan cami, turistlerin mutlaka görmek istedikleri yerlerden biri.

Melen Çayı

Melen Çayı denildiği zaman akla ilk rafting gelir. Melen ağzından Karadeniz'e dökülen çayın büyük çoğunluğu Düzce'den geçer.

Konuralp Müzesi

2 katlı müzede, 1789 arkeolojik kalıntı, 456 etnografik eser ve 3837 sikke bulunuyor. Yöresel kıyafetlerin, silahların, gelin odası ve geleneksel evin sergilendiği bu müze 2003 yılında ziyarete açıldı.

Konuralp beldesinde ayrıca, Hypios adı ile kurulan bir antik kent bulunur. Hypios'un günümüzdeki adı, Prusias Ad Hypium olarak geçmekte. Antik kentte mezar mermerleri, mimari eserler ve Tanrıça Tyche heykeli ile Roma Köprüsü de bulunuyor.

Antik Tiyatro

Konuralp Antik Kenti yakınlarında, Antik Tiyatro veya bilinen diğer adıyla 40 Basamaklar'da bulunur. 2000 yıldır varlığını sürdüren Antik Tiyatro'da günümüzde festival ve konserler yapılıyor.

DÜZCE'NİN NESİ MEŞHUR?

Haluj

Abhaz Mutfağı'na ait bu yemek, abaza peyniri ile yapılan bir hamur işidir. Ayran ile sıcak olark ikram edilir. Ayrıca, üzerine yağda kızdırılmış toz biber ya da sarımsaklı yoğurt eklenebilir.

İsli Balık

Düzce'nin en meşhur yemeği olarak geçer. Melen Çayı'nın balıkları tutulur ve 1 gün tuzlu suda bekletilir.

Bazlama

Türkiye'de pek çok yerde yapılan bazlama, burada da ekmek yerine çok tercih edilir.

Çerkez Tavuğu

Çerkezlere ait olan yemeği bilmeyen yoktur ancak burada fazla olan göçmen sayısı nedeniyle, Düzce'de de fazlasıyla tüketilir. Ceviz, ekmek ve tavuk yemeğin ana malzemeleridir.

Mamursa

Çerkez mutfağına ait bir yemektir. Mısır unu ve isli Çerkez peyniri ana malzemeleridir. Üzerine fındık veya ceviz eklenerek servis edilebilir.

Çerkez mutfağına ait ve Düzce'de sıkça tüketilen diğer yemekler;

Oturtma Tatlısı

Seku

Metaz

DÜZCE'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Atatürk'ün Selamlar Köyüne Gelişi Kutlamaları

Avlayan Köyü Uçurtma Şenliği

Karadere Hasanağa Köyü Balkan Türkleri Hıdrellez Şenliği

Düverdüzü Köyü Yayla Şenliği

Düzce Bisiklet Festivali

Düzce Otları Tyche Bereket Festivali

Düzce Uluslararası Halk Oyunları ve Turizm Festivali

Gölyaka Geleneksel Kültür ve Turizm Festivali

Hasanlar Baraj Gölü Su Sporları Festivali

Kabotaj Bayramı ve Yelken Yarışları

DÜZCELİ ÜNLÜLER KİMLER?

Barış Arduç(Oyuncu)

Cem Gelinoğlu(Komedyen-Oyuncu)

Dilber Ay(Sanatçı)

Feyyaz Yiğit (Oyuncu/Sanatçı)

Hacı Ali Konuk(Oyuncu)

Pelin Karahan(Oyuncu)