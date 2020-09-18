Duygu Delen'in ölümünde davanın seyrini değiştirecek detay: Düşerken çarptığı teldeki kan izleri incelenecek Geçen ay Gaziantep'te sevgilisinin evinin camından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen davası devam ediyor. Acılı ailenin avukatı, evde ve genç kızın düşerken çarptığı ipte yoğun şekilde kan izlerinin bulunduğunu belirterek, kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesiyle soruşturmanın seyrinin değişeceğini söyledi.

17 yaşındaki Duygu Delen, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Delen'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, genç kızın ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, olayın yaşandığı evde ve genç kızın düşerken çarptığı ipte yoğun şekilde kan izlerinin bulunduğunu belirtti. Avukat, kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesiyle soruşturmanın seyrinin değişeceğini söyledi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülüyor. Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan, AA muhabirine, Gaziantep Barosu ve ailenin avukatı olarak soruşturmayı ilk günkü gibi titizlikle takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

"YOĞUN ŞEKİLDE KAN İZLERİ MEVCUT"

Soruşturma sürecinin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını aktaran Akan, "Son olarak edindiğimiz bilgilere göre olayın yaşandığı evin içerisinde yoğun bir şekilde kan izleri mevcut. Ancak kan izlerinin henüz kime ait olduğu tespit edilmiş değil. Kan izlerinin kime ait olduğu tespit edildiğinde bizim cinayet iddiamızın daha da güçleneceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

"DÜŞERKEN ÇARPTIĞI TELDEKİ KAN İZLERİ, CİNAYET İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Soruşturmada yeni bilgilere ulaştığını aktaran Akan, "Ayrıca yeni edindiğimiz bilgilere göre, Duygu Delen kızımızın düşerken çarpmış olduğu çamaşır telinde de kan izleri mevcut. Düşme yeri ve tellede de kan izelerinin mevcut olması, ayrıca balkonun düşme tarafında değil, düşmeyle ilgisi olmayan yerde kan izlerinin bulunması da cinayet ihtimalini de ayrıca güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

"HADDİNDEN FAZLA KAN ÖRNEĞİ BULUNDU"

Akan, düşüş yeriyle ilgili de yeni bilgiler ve bulgular edindiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Duygu kızımın düşmüş olduğu yer ile bina arasındaki mesafe 4 metreye yakın. Balkonla düşmüş olduğu yer arasında ise 2,2 metre civarında bir mesafe var. Bu da Duygu kızımızın atlamış olma ihtimalini zayıflatmakta, atılmış olma ihtimalini ise güçlendirmektedir. Ayrıca dosyanın içerisinde bizce çok önemli bir delil niteliği taşıyacak olan en önemli şey ise, evin içerisinde haddinden fazla kan örneğinin bulunmasıdır"

"SORUŞTURMANIN SEYRİ TAMAMEN DEĞİŞECEK"

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü aktaran Akan, "Kan izlerinin kime ait olduğu soruşturmanın seyrini değiştirecek. Çünkü şüpheli sadece basit bir şekilde vurduğunu iddia ediyor. Eğer kan izleri yoğun bir şekilde Duygu kızımına ait çıkarsa bunun basit bir müdahale olmadığı ortaya çıkacak ve soruşturmanın seyri tamamen değişecektir." dedi.