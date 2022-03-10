Dünyanın gözü Türkiye'de! Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki dev zirve başladı

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle dünya bir anda savaş gündemine odaklandı. Rus askerleri, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinde bombalamalara devam ederken, önceki günlerde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı verildi. Ancak iki ülke arasındaki müzakerelerden kalıcı barış kararı yine de çıkmadı.

BARIŞ İÇİN TÜRKİYE UMUDU

Rusya ve Ukrayna'nın ateşkese yaklaşmamasının ardından iki ülkeyle de iyi ilişkileriyle bilinen Türkiye'nin arabulucu olarak devreye girmesi, gelişmeleri bir anda tersine çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesi yapmasının ardından Bakan Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle birlikte iki ülkenin bakanlarının Antalya'da buluşturulması kararlaştırıldı.

TARİHİ ZİRVE BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından bakanların buluşacağı gün geldi çattı. 34 ülkeden ve Türkiye'den toplamda 330 gazetecinin takip edeceği görüşme nedeniyle dünyanın gözü bir anda Antalya'ya çevrildi. Saat 11.00'de başlayan 3'lü zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

BİRLİKTE FOTOĞRAF VERMEK İSTEMİYORLAR

İki bakanın birlikte fotoğraf çektirmekten uzak durmak istediği biliniyor. Öte yandan, zirveden sonra açıklamaların da ayrı basın toplantılarında yapılacağı öngörülüyor.

ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Ayrıca uluslararası basın toplantıyı dikkatle izleyecek, haber merkezlerine anında bilgi geçecek. Tüm dünya, Türkiye'deki görüşmeden çıkacak olumlu bir sonucu bekliyor.

AYRI OTELLERDE KALDILAR

Diğer yandan Rus heyet, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yine aynı bölgedeki başka 5 yıldızlı bir otelde konakladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.