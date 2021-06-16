Tam 12 dakika bekletti! Tüm gözlerin çevrildiği Biden-Putin görüşmesi başladı

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk defa bir araya geldi. İki lider, görüşmenin yapılacağı binanın önünde kapıda el sıkışarak poz verdi. Biden, zirvenin gerçekleşeceği alana Putin'den 12 dakika sonra geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez yurt dışı seyahatine çıktı. Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin de bu seyahatte ilk kez bir araya geldi. Binanın girişince tokalaşarak poz veren iki lider, daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Bu sırada ABD Başkanı Biden'ın, Putin'i 12 dakika kadar beklettiği öğrenildi.

ÖNCE BAŞ BAŞA SONRA HEYETLERLE GÖRÜŞECEKLER

İlk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunacağı görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetlerin de katılması bekleniyor.

İki liderin, görüşmede stratejik istikrar, Covid-19'la mücadele, bilgi güvenliği, siber güvenlik,ekonomik işbirliği, iklim konuları, bölgesel konuları ele alacağı öngörülüyor. Zirve sonrasında liderlerin ortak değil, ayrı ayrı basın toplantısı yapması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi olacak. Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılıyor. Öte yandan zirve nedeniyle şehirde hayat adeta durdu. Zirvenin yapılacağı bölge ile ABD ve Rus heyetlerinin konaklayacağı otellere giden yollar ulaşıma kapatıldı.

BIDEN, PUTİN'E "KATİL" DEMİŞTİ

Aylar önce Putin'in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin'le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol" ifadelerini kullanmış, Putin'in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.