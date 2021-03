Dünyanın en büyük 10 video oyun şirketi açıklandı! İşte, 2021 verileri

Video oyun şirketleri pandeminin getirdiği etkilerle büyük kazanç rekorları kırmaya devam ediyor. Şu an içi sektörde dönen gelir 130 milyar ABD dolarını aşmayı başardı. Aşağıda geçen dünyanın en büyük video oyun şirketleri 2021 yılı için listelenmiştir. İşte dünyanın en büyük 10 video oyun şirketi!

Dünyada her geçen gün yeni oyun gelmeye ve şirketlerin bünyesindeki oyunlar çoğalmaya devam ediyor. Her ne kadar oyunlar çok tanınsa da oyunun yapım firmaları genellikle pek fazla tanınmıyor. Bugün ki yazımızla ise dünyanın en ünlü video oyun şirketlerini derledik. Acaba aralarındn kaç tanesini tanıyorsunuz. İşte dünyanın en büyük 10 oyun şirketi ve kazançları!

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 VİDEO OYUN ŞİRKETİ

10) Bandai Namco

Oyun Geliri: 2,2 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Dragon Ball Z: Kakarot

Şirket, 31 Mart 2006 tarihinde Namco Bandai Games adıyla kurulmuş olup 1 Nisan 2015 tarihinde Bandai Namco Entertainment adını aldı. Şirketin merkezi Tokyo'nun Minato semtinde yer almaktadır.

Bandai Namco Entertainment, Tekken, Pac-Man, Galaxian, Gundam, Katamari, Tales of, Soulcalibur, Ace Combat ve Taiko no Tatsujin de dahil olmak üzere milyondan fazla satış yapan çeşitli video oyunu serisine sahiptir ve Japonya'nın üçüncü ve dünyanın yedinci büyük video oyunu şirketidir.

9) Sega Sammy

Oyun Geliri: 2,3 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Total War Saga: Troy

Şirket, 1 Ekim 2004 tarihinde Sega ve Sammy Corporation şirketlerinin birleşmesi sonucu kurulmuş olup video oyunu, kumar ve animasyon endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Shinagawa semtinde yer almaktadır.

Sega Sammy, Persone 5, Yakuza, Football Manager 2021, gibi başarılı video oyun serilerine sahiptir.

8) Take-Two Interactive

Oyun Geliri: 3,1 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: NBA 2K21

Take-Two Interactive Software, Inc. Amerikan uluslararası video oyunu yapımcısı ve dağıtıcısıdır. Take-Two, Rockstar Games ve 2K Games şirketlerini bünyesinde barındırır. Şirketin merkezi New York şehrindedir.

Take-Two şirketi Grand Theft Auto, Mafia, Manhunt ve Bioshock gibi ünlü video oyunlarını yayımlamıştır. Sahibi olduğu 2K Games'in 2K Sports yapımlarını yayımlamaktadır. Firma Bethesda Softworks firmasının The Elder Scrolls IV: Oblivion oyununun yayımcılığını üstlenmiştir.

Oyun Geliri: 4,2 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Fortnite: Dünyayı Kurtar

Epic Games (Epic veya eski adıyla Epic MegaGames olarak da bilinir), Cary, Kuzey Carolina merkezli bir video oyunu yapım ve geliştirme şirketidir. Daha çok Gears of War ve Unreal serileriyle tanınır. Oyun motoru Unreal Engine'nın da yaratıcısıdır.

Gears of War ve Unreal Tournament'in başarılarıyla beraber firma 'En iyi XBOX Oyunu Üreticisi', 'Yılın Oyun Firması', 'Yılın En İyi Oyun Stüdyosu', 'En İyi Stüdyo' gibi ödüller almıştır.

6) Elektronic Arts

Oyun Geliri: 5,5 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: FIFA 21

Electronic Arts Inc. (EA), merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketidir.

Hisseleri NASDAQ'da EA ismiyle işlem görmektedir. Dünya çapında pek çok stüdyosu vardır.

5) Activision Blizzard

Oyun Geliri: 8,1 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision Blizzard, 2020'nin en büyük 10 video şirketi sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. 2008 yılında Amerikan video oyun şirketleri Activision ve Blizzard Entertainment'ın birleşmesiyle kurulan Activision Blizzard, geçen yıl 8,1 milyar dolar gelir elde etti . California merkezli video oyun stüdyosu, her zaman olduğu gibi, en yeni kurulumu Call of Duty: Black Ops Cold War ile tatmin edici bir performans sergileyen en tarihi oyun serisi Call of Duty'ye güvenebilir . Ek olarak, şirketin World of Warcraft serisi de satışlarda artış gördü.

4) Microsoft

Oyun Geliri: 11,6 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Xbox Series X/ S (video oyun konsolu)

Dünyanın en büyük yazılım şirketi aynı zamanda dünyanın en büyük dördüncü video oyun şirketi. Microsoft , şirketin oyun dalı olan Xbox Game Studios ile yaklaşık 11,6 milyar dolar kazandı . Oyun geliri esas olarak Microsoft'un yeni yeni nesil Xbox Series X/ S satışlarından elde edildi, ancak Microsoft ayrıca video oyunlarını kendisi geliştiriyor veya bunu yapan stüdyolara sahip. Buna güzel bir örnek Mojang'dır. Microsoft'un sahibi olduğu İsveç video oyun stüdyosu, son zamanlarda tarihin en popüler video oyunu haline gelen Minecraft'ı yaratmasıyla tanınıyor .

3) Nintendo

Oyun Geliri: 12,1 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Animal Crossing: New Horizons

En büyük 10 video oyun şirketi 2021 sıralamasında üçüncü sıraya düşmesine rağmen, geçen yıl Japon video oyun şirketi Nintendo için hala çok başarılı bir yıldı ve şirketin dünyanın en büyük tamamen video oyunu geliştiricisi olarak kalmasına yardımcı oldu. Nintendo'nun geçen yıl 12,1 milyar dolarlık gelir başarısı büyük ölçüde sadece Nintendo Switch konsolunun devam eden satışlarından değil, aynı zamanda Switch konsolu için şimdiye kadarki en çok satan oyun olma yolunda ilerleyen Animal Crossing: New Horizons oyunundan da kaynaklanıyor.

2) Tencent Games

Oyun Geliri: 13,9 milyar dolar

2020'de satılan en karlı oyun: Honor of Kings

Eğer video oyun yaratıcıları sadece tüm video oyun konsolu alma şirketleri ve konsantresi indirim, sonra Çinli internet çakıltaşı Tencent etkileyici bir oyun geliri ile 2021 yılı itibarıyla dünyanın en büyük video oyun şirketlerden biridir. Tencent, öncelikle şirketin mobil amiral gemisi oyunu Honor of Kings gibi çevrimiçi ve mobil akıllı telefon oyunlarına odaklanıyor . Ancak şirketin tüm dünyada sahip olduğu birçok video oyun stüdyosu aracılığıyla Tencent, video oyun endüstrisinde de büyük bir oyuncu haline geldi. Tencent, dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun, hatta profesyonel oyuncuların toplandığı popüler bir çok oyunculu savaş arenası oyunu olan League of Legends'ı yaratan Amerikan video oyun stüdyosu Riot Games'in sahibidir.

Tencent ayrıca, Amerikan video oyunu devleri Epic Games (% 40) ve Activision Blizzard (% 5), Güney Kore Krafton Game Union (% 11,5) veya Fransız video oyun şirketi Ubisoft (% 5) gibi diğer birkaç video oyunu şirketinde de hisselerin sahibidir.

1) Sony

Oyun Geliri: 25,0 milyar $

En Çok Satılan Oyun: PlayStation 5 (video oyun konsolu)

Sony Interactive Entertainment, video oyunu endüstrisinde çalışan, Sony'ye bağlı şirket. 16 Kasım 1993'te, PlayStation oyun konsollarını üretmek amacıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'da kuruldu. SIE, PlayStation konsollarının üretimi, yazılım ve donanımsal ürünlerin gelişimi gibi görevleri üstlenmektedir. Şirket, ayrıca video oyunu geliştiricisi ve dağıtıcısı olup, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya pazarlarında birçok yan kuruluşa sahiptir. Ayrıca Japonya'daki en büyük 1. oyun şirketidir.