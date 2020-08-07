Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı

Ünlü model Emily Ratajkowski New York'ta hem dinleniyor hem de güneşin tadını çıkarıyor. Paparazilerden kaçamayan güzel model, yakut kırmızılı bikinisiyle yine gündem olmayı başardı. Fotoğraflandığını fark eden Emily, farkında değilmiş gibi poz vermekten de geri durmadı.

07.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:38

Dünyaca ünlü güzel model Emily Ratajkowski, ABD'nin New York eyaletinde kitap okumak ve güneşlenmek için sahile koştu. Yakut kırmızısı bikinisiyle gözlerden kaçamayan ünlü modelin o anları fotoğraflara yansıdı. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden güzel model, gizlice poz vermekten de geri durmadı.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE BÜYÜLEDİ

Instagram'daki paylaşımları nedeniyle sık sık magazin haberlerine konu olan Emily Ratajkowski, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

KİTABIN İÇİNE DÜŞTÜ

29 yaşındaki yıldız, Hamptons sahillerinde bir çadırın altında Raven Leilani'nin Luster a Novel adlı yeni kitabını okuduğu görüldü.

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
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