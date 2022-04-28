Zamanlama manidar! BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 64 gün geride kalırken, Rus birlikleri saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Rusya, başkent Kiev'de bulunan bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu. Şehrin tam kalbinde gerçekleşen saldırının ardından gökyüzü dumanlarla kaplanırken, ülkenin ayakta kalan tek şehrinde büyük bir panik ve kaos hakim.

BM GENEL SEKRETERİ AYNI GÜN KİEV'İ ZİYARET ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'nın tam kalbini füzelerle vurması dünyayı ayağa kaldırırken, saldırının zamanlaması büyük dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gün içinde yaptığı görüşmenin ardından gelen saldırının bu görüşmeye tepki olarak mı gerçekleştirildiği ise merak konusu.

"TORUNLARIMIN PANİK İÇİNDE KOŞTUĞUNU GÖRÜYORUM"



Genel Sekreter Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etti. Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Rus hava saldırılarının verdiği hasarı yerinde gören Guterres, "Yıkılan binaları gördüğümde, ailemi şimdi yıkılan evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"21. YÜZYILDA SAVAŞIN KABUL EDİLEBİLİR HİÇBİR TARAFI YOK"

"21. yüzyılda savaş bir saçmalık" diyen Guterres, "Savaş kötü ve bu durumları gördüğümüzde kalbimiz elbette hayatını kaybedenlerle birlikte, ailelerine başsağlığı diliyoruz. 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Şuna bakın" diye konuştu.

RUSYA'YI SUÇLAMADAN GENEL OLARAK SAVAŞTAN BAHSETTİ

Sivil katliamlarda uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Bucha'ya geçen Guterres, bir kilisenin arkasında sivillere ait toplu mezarın bulunduğu yeri ziyaret etti. Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Harabeye dönen evleri gören Guterres, masum sivillerin "savaşın olduğu her yerde her zaman en yüksek bedeli ödediğini" görünce şaşırdığını söyledi. Guterres, Bucha ve Borodyanka'da olduğu gibi Irpin'de de Rusya'yı doğrudan suçlamadan veya eleştirmeden genel olarak savaştan bahsetti.