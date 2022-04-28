Zamanlama manidar! BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu. Savaşın 64. gününde yapılan bu saldırının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'de bugün Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Guterres, öte yandan bugün harabeye dönen Ukrayna şehirlerinde yaptığı gezide "21. yüzyılda savaş bir saçmalık" ifadesini kullanmıştı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 64 gün geride kalırken, Rus birlikleri saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Rusya, başkent Kiev'de bulunan bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu. Şehrin tam kalbinde gerçekleşen saldırının ardından gökyüzü dumanlarla kaplanırken, ülkenin ayakta kalan tek şehrinde büyük bir panik ve kaos hakim.
Rusya'nın Ukrayna'nın tam kalbini füzelerle vurması dünyayı ayağa kaldırırken, saldırının zamanlaması büyük dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gün içinde yaptığı görüşmenin ardından gelen saldırının bu görüşmeye tepki olarak mı gerçekleştirildiği ise merak konusu.
Genel Sekreter Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etti. Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Rus hava saldırılarının verdiği hasarı yerinde gören Guterres, "Yıkılan binaları gördüğümde, ailemi şimdi yıkılan evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.
"21. yüzyılda savaş bir saçmalık" diyen Guterres, "Savaş kötü ve bu durumları gördüğümüzde kalbimiz elbette hayatını kaybedenlerle birlikte, ailelerine başsağlığı diliyoruz. 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Şuna bakın" diye konuştu.
Sivil katliamlarda uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Bucha'ya geçen Guterres, bir kilisenin arkasında sivillere ait toplu mezarın bulunduğu yeri ziyaret etti. Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Harabeye dönen evleri gören Guterres, masum sivillerin "savaşın olduğu her yerde her zaman en yüksek bedeli ödediğini" görünce şaşırdığını söyledi. Guterres, Bucha ve Borodyanka'da olduğu gibi Irpin'de de Rusya'yı doğrudan suçlamadan veya eleştirmeden genel olarak savaştan bahsetti.