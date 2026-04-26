Yunanistan ve Fransa savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi

YUNANİSTAN ile Fransa'nın Eylül 2021'de Paris'te imzalanan ve savunma alanında iş birliği öngören anlaşmayı süresiz yenilediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Atina'ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında 8 yeni anlaşma imzalandığı belirtildi. Eylül 2021'de Paris'te iki ülke arasında 5 seneliğine imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yenilendiği ve taraflar itiraz etmedikçe anlaşmanın otomatik olarak uzatılacağı kaydedildi. Ayrıca, eğitim, bilim, nükleer teknoloji, savunma, dijital okyanus sistemleri ve askeri teknoloji ile MICA IF/RF füzelerinin sürekli desteklenmesine ilişkin 8 yeni anlaşmanın da imzalandığı aktarıldı.

Macron, anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, yeniledikleri savunma alanındaki iş birliğine yönelik anlaşmanın silahlı saldırı halinde karşılıklı yardıma ilişkin bir madde içerdiğini kaydetti. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirdiklerini söyleyen Macron, farklı ülkelerle kurdukları iş birlikleri ve ortaklıkları NATO'ya hiçbir zaman alternatif olarak görmediklerinin altını çizerek, NATO'yu zayıflatacak bir adım atmayacaklarını ifade etti.

Miçotakis ise Yunanistan'ın Fransa'dan daha önce satın aldığı Rafale savaş uçaklarını ve Belharra sınıfı fırkateynleri anımsatarak, Rafale savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı MICA füzelerinin güncellenmesine ilişkin anlaşma yaptıklarını duyurdu. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin NATO'yu da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Miçotakis, "Kuzeyde, doğuda, güneyde ve burada, Güneydoğu Akdeniz'deki gelişmeler Avrupa'nın güvenliğini direkt etkiliyor. Bu nedenle uzun vadeli, özgün Avrupa politikasına ihtiyaç vardır ancak rekabetçi bir Avrupa olmaksızın stratejik özerkliğimizin olamayacağını da biliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
