Yılın ilk kar uyarısı! 5 şehir yarın sabah beyaza bürünecek
Ekim ayında yurt genelinde hava sıcaklıkları ciddi oranda düşerken Bolu ve Bursa'nın yüksek kesimlerine dün itibarıyla kar yağdı. Meteorolojik kaynaklar yarın sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt kar yağışı beklendiğini belirtip vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Sonbaharın etkisini artırdığı bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Meteoroloji uzmanları, yurdun doğu kesimlerinde hava koşullarının sertleşeceğini belirtirken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

5 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu gece yarısından itibaren kar yağışı etkisini gösterecek. Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren ince bir beyaz örtü bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise aynı bölge için yağmur ve karla karışık yağış uyarısı yaptı.

TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNECEK

MGM'nin yayımladığı hava durumu haritasına göre, Türkiye'nin doğu ve batı kesimleri arasında belirgin sıcaklık farkı oluşacak. Doğu illerinde sağanak ve kar yağışı etkili olurken, batıda ise parçalı bulutlu ve sakin bir hava hâkim olacak.

İSTANBUL'DA GECE 14 DERECE

İstanbul'da gün içinde sıcaklık 19 derece, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredecek. Şehrin genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
