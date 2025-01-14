Yeni Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Suriye'de Esad rejiminin ardından yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"SURİYE HALKINI HİÇ BIRAKMAYAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİMİZİ YAPACAĞIZ"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, X sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

ŞEYBANİ, BERABERİNDE ÜST DÜZEYLİ HEYETLE GELECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan da Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.