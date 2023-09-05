Yeni başbakan koltuğa oturmadan Finlandiya'yı karıştırdı! Skandal fotoğrafları ortaya çıktı

Finlandiya'da kamuoyuna sızan dans ve parti videolarının ardından seçimlerden de beklediğini elde edemeyerek başbakanlık görevini bırakan Sanna Marin'in yerine gelecek Antti Lindtman daha şimdiden ülkeyi karıştırdı. Lindtman'ın internete düşen fotoğraflarında bir grup çıplak erkekle birlikte Nazi selamı verdiği ve bir kadınla uygunsuz şekilde yakalandığı anlar yer aldı.

Finlandiya'da istifasıyla ses getiren başbakan Sanna Marin'in koltuğuna oturacak olan Antti Lindtman daha göreve başlamadan internete düşen fotoğraflarıyla ülkeyi karıştırdı. Parti içi seçimlerden zaferle ayrılan Lindtman'ın bir grup çıplak erkekle poz verdiği ve bir kadınla uygunsuz şekilde görüntülendiği görülüyor.

Sanna Marin'in görüntüleri ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

20 YIL ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Kamuoyuna sızan dans ve parti videoları sonrasında seçimlerden de beklediğini elde edemeyerek istifa kararı alan Finlandiya'nın başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sanna Marin'in istifa kararı sonrasında gözler yerine gelecek Antti Lindtman'da. Marin'in partideki yerine gelmeye hazırlanan ve bu hafta resmen SDP'nin başına geçecek olan Lindtman'ın yaklaşık 20 yıl önce çekilen fotoğrafları büyük tartışma başlattı.

NAZİ SELAMI VERDİKLERİ DE GÖRÜLÜYOR

Birkaç hafta önce sızdırılan fotoğraflar, Lindtman'ın parti içi seçimlerden zaferle ayrılmasından sonra yeniden paylaşılmaya başlandı. Fotoğraflarda bir grup çıplak erkekle poz veren Lindtman'ın yanında duran bazıları Nazi selamı verirken görülüyor. Lisedeyken bir Noel partisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda Lindtman elinde oyuncak bir tabanca da tutuyor.

"FOTOĞRAFIN KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİM AMA..."

41 yaşındaki Lindtman fotoğrafın gerçek olduğunu ve ödev olarak verilen bir film projesi için çekildiğini dile getirdi. Lindtman, "Bu fotoğrafın sinema kulübünün sitesinden kaldırılmasını istemiştim fakat tekrar birileri bu fotoğrafları sızdırmış. Bu fotoğraflar benim gençliğimden ve yaptıklarımdan çok da gurur duymuyorum" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN NAZİ DESTEKÇİSİ OLMADIM"

Fin gazetesi Ilta-Sanomat'a konuşan Lindtman, "O fotoğraftaki çocuklar biraz aşırı poz vermişler ama ben hiçbir zaman Nazi destekçisi olmadım. O zaman da olmadım şimdi de değilim. Hatta Neo-Nazilerin benim siyasetimi beğendiklerini de sanmıyorum" ifadesini kullandı.