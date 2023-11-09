Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eliat şehrine kamikaze dron saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir kez daha İsrail'i vurdu. İsrail'in Eliat şehrine kamikaze dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir okul binası zarar görürken patlama nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmaması halinde bölgedeki ABD savaş gemilerini batırmakla tehdit etmişti.

İsrail'in Eliat şehrine Yemen'deki İran destekli Husiler kamikaze dron saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda isabet alan bir okul binası zarar gördü.

YEMEN'DEKİ HUSİLER İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha İsrail'i vurdu. Husiler, İsrail'in Eliat şehrine kamikaze dron saldırısı düzenledi.

OKUL BİNASI ZARAR GÖRDÜ

Saldırıda bir okul binası zarar gördü. Patlama nedeniyle şehir merkezindeki insanlar panikle kaçışırken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

HUSİLER, İSRAİL'E İHA VE FÜZELERLE SALDIRMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler, geçtiğimiz hafta insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiği bildirilmişti.

"FİLİSTİN'İ SAVUNMAK KUTSAL GÖREVİMİZ"

Yapılan saldırılar sonrası Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e kameraların karşısına geçerek, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" demişti.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e

İSRAİL SAVAŞ GEMİLERİ KIZILDENİZ'DE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise; "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı" denilmişti.

"ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ BATIRIRIZ"

Husiler, İsrail'e destek veren ABD'ye tehdit savurmuştu. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını söylemişti.

2014'TEN BERİ BİR İLK

Öte yandan; Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.