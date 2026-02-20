Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen bebek maymun Punch'ın pelüş oyuncağına sarıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yalnızlık çeken ve diğer maymunlar tarafından dışlanan Punch'ın son görüntüleri milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

ANNE SICAKLIĞINI PELÜŞTA ARIYOR

Doğumun ardından bitkin düştüğü tahmin edilen annesi tarafından terk edilen Punch, o günden bu yana pelüş bir oyuncağa sarılarak vakit geçiriyor. Anne sıcaklığını oyuncakta arayan minik maymunun hem sevimli hem de hüzünlü kareleri kısa sürede viral oldu.

"YEMEK YEMİYOR, YALNIZLIK ÇEKİYOR"

Punch'ın bakıcısı, daha önce yaptığı açıklamada bebek maymunun yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini dile getirdi. Diğer maymunların Punch'ı aralarına almadığı, minik hayvanın ise pelüş oyuncağını adeta bir kalkan gibi kullanmaya devam ettiği belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİ ÜZDÜ

Sosyal medyada yayılan son görüntülerde Punch'ın diğer maymunlar tarafından hırpalandığı anlar yer aldı. Şiddete maruz kalan bebek maymunun diğer maymunların yanından kaçarak oyuncağına sarıldığı görüldü. Sürekli dışlanan Punch'ın, bakıcılar yem vermek için yanına geldiğinde onlara sığınıp bacağına yapıştığı anlar da izleyenlerin yüreğini burktu.

PELÜŞ OYUNCAK SATIŞA ÇIKTI

Yaşananların ardından dünyaca ünlü bir marka, Punch'ın sarıldığı pelüş oyuncağın benzerini üretti. 16.99 eurodan (Yaklaşık 880 TL) satışa sunulan oyuncak kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu hamleyi "pazarlama dehası" olarak nitelendirirken, bazıları da yaşanan trajedi üzerinden ticari kazanç sağlandığını savunarak eleştirdi.

250 BİN DOLARLIK SAHİPLENME TEKLİFİ

Öte yandan dünyaca ünlü isim Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Punch'ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Teklifin akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.