Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor

İngiltere’de bir kadın, Londra yönüne giden trende sabah saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. Olayın ardından soruşturma başlatan İngiliz Ulaştırma Polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir erkeğin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Kırmızı kapüşonlu üst ve mavi sırt çantasıyla görülen şüpheliyi tanıyan kişilerin polise bilgi vermesi istendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İngiltere’de bir kadın, işe gidiş saatinde trende cinsel saldırıya uğradı. Olayın, 27 Ocak sabahı saat 08.00’e kısa süre kala Southall İstasyonu’nda meydana geldiği açıklandı.

Kadının, Londra yönüne giden Elizabeth Line trenine bindiği sırada saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İngiliz Ulaştırma Polisi, olayla ilgili soruşturma kapsamında bir erkeğin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde şüphelinin kırmızı kapüşonlu üst, kot pantolon ve mavi sırt çantası taşıdığı görüldü.

Yetkililer, görüntülerdeki kişinin soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olduğunu düşündüklerini açıkladı.

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Polis, şüpheliyi tanıyan veya olayla ilgili bilgisi olan kişilerin yetkililere ulaşmasını istedi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

