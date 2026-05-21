Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Piar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları yayımlandı. Kararsızların dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre; CHP, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 2023 seçimlerine göre oylarını artıran partiler oldu.

  • Piar Araştırma'nın Mayıs 2026 anketinde CHP yüzde 35,4, AK Parti yüzde 31,7 oy aldı.
  • 2023 seçimlerine göre oylarını artıran üç parti CHP (yüzde 10,1 artış), Zafer Partisi (yüzde 1,6 artış) ve Yeniden Refah Partisi (yüzde 0,6 artış) oldu.
  • İYİ Parti'nin oy oranı 2023'e göre yüzde 4,6 azalarak yüzde 5,1'e geriledi.

Piar Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2026" sonuçları yayımlandı. Vatandaşlara yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, dikkat çeken sonuçları gözler önüne serdi.

Yeni anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,7 olarak ölçüldü. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 8,84 ile 3. sırada, DEM Parti yüzde 8,6 ile 4. sırada yer aldı. Ankette İYİ Parti yüzde 5,16, Zafer Partisi yüzde 3,87, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,4 oy aldı.

3 PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Anket sonuçları, sadece 3 partinin 2023 seçimlerine göre oylarını artırdığını ortaya koydu. 2023 Genel Seçimlerine göre oylarını yüzde 10,1 oranında artıran CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer aldı. Zafer Partisi oylarını 1,6 artırarak yüzde 3,8'e, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 0,6 artışla yüzde 3,4'e taşıdığı görüldü.

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ERİME VAR

Anketin en çarpıcı düşüş yaşayan partisi ise İYİ Parti oldu. Oylarında yüzde 4,6'lık bir azalma görülen İYİ Parti, yüzde 5,1 seviyesine geriledi.

