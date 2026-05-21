Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda kamuoyunda tanınan bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00’den itibaren operasyon düzenlendi.

İstanbul’da;

Beşiktaş

Sarıyer

Beyoğlu

Kağıthane

Üsküdar ile Muğla’da belirlenen adresler olmak üzere toplam 25 noktada operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Hakan Aydın (Blok 3) hakkında da gözaltı kararı verildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda toplam 25 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (BLOK 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Yasemin İkbal, Hanzede Gürkanlar ve Semiha Bezek yer alıyor.

Gözaltına alınan isimler:

Mabel Matiz (Fatih Karaca)

Feyza Civelek

Volkan Bahçekapılı

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Tarık Tunca Bakır

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora yer aldı.

Rapçi Blok 3'ün adres aramasında ele geçenler

EVLERDEKİ ARAMALARDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen bazı materyallerin soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında evlerden çıkan bulguların incelemeye alındığı belirtildi.

Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın ev ve iş yerinden çıkanlar

Kaynak: Haberler.com