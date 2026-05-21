Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 14 isim gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda ise ünlülerin evinden çıkanlar dikkat çekti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.
25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda kamuoyunda tanınan bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00’den itibaren operasyon düzenlendi.
İstanbul’da;
- Beşiktaş
- Sarıyer
- Beyoğlu
- Kağıthane
- Üsküdar ile Muğla’da belirlenen adresler olmak üzere toplam 25 noktada operasyon gerçekleştirildi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda toplam 25 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (BLOK 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Yasemin İkbal, Hanzede Gürkanlar ve Semiha Bezek yer alıyor.
Gözaltına alınan isimler:
- Mabel Matiz (Fatih Karaca)
- Feyza Civelek
- Volkan Bahçekapılı
- Onur Tuna
- Osman Haktan Canevi
- Aslıhan Turanlı
- Kübra İmren Siyahdemir
- Mehmet Rahşan
- Cansu Tekin
- Özgür Deniz Cellat
- Tarık Tunca Bakır
- Aycan Yağcı
- Tuğçe Postoğlu
- Eda Dora yer aldı.
EVLERDEKİ ARAMALARDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen bazı materyallerin soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında evlerden çıkan bulguların incelemeye alındığı belirtildi.