Önder Özen göreve gelir gelmez tam 16 futbolcunun kalemini kırdı
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in göreve gelir gelmez tam 16 futbolcu için ayrılık raporu verdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi büyük değişim yaşanması bekleniyor.
Beşiktaş’ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, göreve gelir gelmez kadro planlamasına başladı. Tecrübeli futbol adamının tam 16 futbolcu için ayrılık raporu verdiği öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN SONRASI YENİ DÖNEM
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim futbol yapılanmasının başına Önder Özen’i getirdi.
GÖREVE GELİR GELMEZ HAREKETE GEÇTİ
56 yaşındaki futbol adamının göreve başlar başlamaz yeni sezon planlamasına başladığı belirtildi. Önder Özen’in kadro mühendisliği konusunda detaylı çalışma yaptığı aktarıldı.
16 FUTBOLCU İÇİN “GİTSİN” RAPORU
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Önder Özen tam 16 futbolcu için ayrılık kararı verdi.
Gönderilmesi düşünülen isimler şu şekilde:
- Vasquez
- Djalo
- Uduokhai
- Tayyip Talha
- Taylan Bulut
- Gökhan Sazdağı
- Emrecan Uzunhan
- Al-Musrati
- Arda Kılıç
- Necip Uysal
- Amir Hadziahmetovic
- Jean Onana
- Joao Mario
- Can Keleş
- Jota Silva
- Cengiz Ünder
KADRODA KALACAK İSİMLER
Önder Özen’in raporunda takımda tutulması planlanan oyuncuların da netleştiği belirtildi.
Kadroda düşünülmeye devam edilen isimler:
- Ersin Destanoğlu
- Emre Bilgin
- Agbadou
- Emirhan
- Yasin Özcan
- Rıdvan Yılmaz
- Murillo
- Orkun Kökçü
- Ndidi
- Olaitan
- Vaclav Cerny
- Oh
KARARI YENİ HOCA VERECEK
Bazı futbolcular için ise son kararın yeni teknik direktöre bırakılacağı ifade edildi.
Bu listede:
- El Bilal Toure
- Mustafa Hekimoğlu
- Semih Kılıçsoy
- Rashica
- Kartal Kayra
- Salih Uçan
- Asllani
- Elan Ricardo yer aldı.
BEŞİKTAŞ’TA KÖKLÜ DEĞİŞİM
Önder Özen’in raporunun ardından Beşiktaş’ta kadronun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon öncesi ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.