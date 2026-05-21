Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi’nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Kosovalı golcünün yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
  • Vedat Muriqi, daha önce Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol ve 7 asist kaydetti.
  • Vedat Muriqi'nin geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

Süper Lig’in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe’nin, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.

İKİ DEV KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin durumunu yakından takip ediyor. Kosovalı golcünün geleceğinin transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olabileceği belirtildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk’un Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların deneyimli golcüyü kadroda görmek istediği konuşuluyor.

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YILDIZI

Vedat Muriqi daha önce Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Kosovalı santrfor sarı-lacivertli takımda 36 maçta 17 gol 7 asist üretmişti.

TÜRKİYE’YE DÖNMEYE SICAK

İspanya’da Mallorca forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye’de oynamaya olumlu baktığı öne sürülüyor. Bu durum transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

MALLORCA KARARI BEKLENİYOR

Vedat Muriqi’nin geleceğiyle ilgili son kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. İspanyol ekibinin de oyuncuyla ilgili planlamasını kısa süre içinde açıklayacağı ifade ediliyor.

SÜPER LİG’E DÖNÜŞ HEYECANI

Vedat Muriqi’nin yeniden Süper Lig’e dönebileceği ihtimali futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanabilecek transfer yarışı şimdiden gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türkiye'den Sumud Filosu adımı! Üç uçak peş peşe havalandı

Ünlülere yeni dalga operasyon! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı, Serenay Sarıkaya için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tan Taşçı'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Hatay'da boğazına poğaça kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Boğazına poğaça kaçan öğrencisini, öğretmeni kurtardı
Koç Holding'den 85 milyon euroluk satın alma! Beklenen izin çıktı

Koç Holding'den 85 milyon euroluk satın alma! Beklenen izin çıktı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

Tanklar çıkarma gemisinden indi, onlarca asker mevziye hareketlendi
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı