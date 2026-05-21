Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında Mabel Matiz gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

"25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI"

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."

MABEL MATİZ İÇİN BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

"Perperişan" isimli şarkısı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Mabel Matiz'e açılan davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.