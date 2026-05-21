Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bu akşam saat 18.00 civarında İstanbul'a ulaşmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'de alıkonulan aktivistleri getirmek için tüm kurumlarla çalıştıklarını belirterek, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle (Küresel Sumud Filosu'ndaki) vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), Sumud Filosu'ndaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi.

"FİLODAKİ AKTİVİSTLERİN BUGÜN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ BEKLENİYOR"

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor. Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

18 MAYIS'TA BİR SALDIRI DAHA

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com