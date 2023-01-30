Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı

İngiltere'de evli amiri ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan 21 yaşındaki kadın polis görevden uzaklaştırıldı. Amir de görevden uzaklaştırılırken emniyet sözcüsü skandal olay nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın polis Constable Caitlin Howarth, evli amiri ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca görevden uzaklaştırıldı.

AMİRİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada dikkat çeken fotoğraflar paylaşan Howarth'ın ilişki yaşadığı amiri için de aynı karar alındı. İlişki hakkında açıklamada bulunan emniyet sözcüsü, Howarth ve evli olan amiri arasındaki ilişkiyi öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

ÇETE LİDERİYLE DE BİRLİKTE OLMUŞ

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Howarth'ın, cezaevinde bulunan büyük bir uyuşturucu çetesinin patronu ile de ilişki yaşadığı öğrenildi. Emniyet sözcüsü, Howarth'ın ifadesinin en yakın zamanda alınacağını söyledi.

Howart ve yasak aşk yaşadığı amiri: