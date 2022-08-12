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Yarı çıplak kadını parktaki havuzda boğmaya çalıştı! Nedeni olaydan garip

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İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre bir adam, telefonunu alıp kaçmaya çalışan kişiyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir kadını havuzda boğmaya çalıştı. Kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Valencia kentindeki parkta çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir adamın, yanındaki yarı çıplak kadını boğmaya çalıştığı dakikalar anbean kaydedildi. Herkesin nedenini merak ettiği kavgayla ilgili detaylar ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Yarı çıplak kadını parktaki havuzda boğmaya çalıştı! Nedeni olaydan garip

TELEFONUNU ÇALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İddiaya göre parkta yanındaki kadınla fotoğraf çektirmek isteyen adam, fotoğraf çekmesi için telefonunu oradaki kişiye verdi. Fakat adam, telefonu alarak kaçtı. Telefonu çalınan adam ise yanındaki kadının işbirlikçi olduğunu iddia ederek, ona saldırmaya başladı.

Yarı çıplak kadını parktaki havuzda boğmaya çalıştı! Nedeni olaydan garip

HAVUZA SÜRÜKLEYİP BOĞMAYA ÇALIŞTI

İkili arasındaki arbede, parktaki süs havuzuna kadar gitti. Adamın boğmaya çalıştığı kadın sütyeninin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşandı. Can havliyle bağıran kadının yardımına çevredekilerin koşmasının ardından olay daha da büyümeden kontrol altına alındı. Geriye ise ikilinin boğuşma anlarına ait fotoğraflar kaldı.

Yarı çıplak kadını parktaki havuzda boğmaya çalıştı! Nedeni olaydan garip

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Valencia İspanya Yaşam Dünya Haberler

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