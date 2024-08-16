Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

ABD ve Rusya çifte vatandaşı olan Ksenia Khavana, Ukrayna ordusu için para topladığı iddiası ile vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Khavana, ABD'deki bir hayır kurumuna yaptığı 51 dolar (1.700 TL) bağışla bağlantılı suçlamalar nedeniyle mahkum edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Khavana'nın "Ukraynalı kuruluşlardan birinin çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para topladığını ve bu paranın daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını" öne sürdü. Eski bir balerin olan Khavana, Amerikalı kocasıyla evlendikten ve Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldı.

AİLESİNİ ZİYARETE GELDİ, TUTUKLANDI

Rus devlet medyasına göre; ailesini ziyaret etmek üzere Rusya'ya dönen Khavana, Yekaterinburg'da tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Khavana, kapalı gerçekleştirilen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

EŞİ, KAMPANYA YÜRÜTÜYOR

Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti. Eşi Chris Van Heerden, tutuklu yargılama kararından bu yana Khavana'nın serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu. Los Angeles'ta bir gazeteye konuşan Van Heerden, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle gitmesinin tehlikeli olabileceğini düşündüm ama bana Rus olduğu için bir sorun yaşamayacağına dair güvence verdi" dedi.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana Ukrayna'daki eylemlerine yönelik eleştirileri ve Rus ordusunun itibarını zedelediği düşünülen açıklamaları suç sayan yasalar çıkarmıştı.