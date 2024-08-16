Üye Girişi
Haberler

Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da Ukrayna ordusu için para topladığı iddiasıyla vatana ihanet suçundan hüküm giyen ABD-Rusya çifte vatandaşı Ksenia Khavana'yı 12 yıl hapse mahkum edildi.

ABD ve Rusya çifte vatandaşı olan Ksenia Khavana, Ukrayna ordusu için para topladığı iddiası ile vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Khavana, ABD'deki bir hayır kurumuna yaptığı 51 dolar (1.700 TL) bağışla bağlantılı suçlamalar nedeniyle mahkum edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Khavana'nın "Ukraynalı kuruluşlardan birinin çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para topladığını ve bu paranın daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını" öne sürdü. Eski bir balerin olan Khavana, Amerikalı kocasıyla evlendikten ve Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldı.

Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

AİLESİNİ ZİYARETE GELDİ, TUTUKLANDI

Rus devlet medyasına göre; ailesini ziyaret etmek üzere Rusya'ya dönen Khavana, Yekaterinburg'da tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Khavana, kapalı gerçekleştirilen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

EŞİ, KAMPANYA YÜRÜTÜYOR

Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti. Eşi Chris Van Heerden, tutuklu yargılama kararından bu yana Khavana'nın serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu. Los Angeles'ta bir gazeteye konuşan Van Heerden, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle gitmesinin tehlikeli olabileceğini düşündüm ama bana Rus olduğu için bir sorun yaşamayacağına dair güvence verdi" dedi.

Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana Ukrayna'daki eylemlerine yönelik eleştirileri ve Rus ordusunun itibarını zedelediği düşünülen açıklamaları suç sayan yasalar çıkarmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Ukrayna Ukrayna Mahkum Mahkum Rusya Van Rusya Hukuk Politika Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş neden yoğun bakımda? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kiminle oynayacak? Ali Çardakçı kimdir? Yeni Jandarma Genel Komutan Ali Çardakçı kaç yaşında, nereli? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 16 AĞUSTOS | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! 16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! Resmi Gazete atama kararları 2024! Resmi Gazete bugün (16 Ağustos) kararları neler? HAMSTER KOMBAT 16 AĞUSTOS CUMA GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaç TL oldu? 16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları! Emniyet Genel Müdürü kim oldu? Mahmut Demirtaş kimdir? Resmi Gazete'de yayınlandı! Aydemir Akbaş çocuğu var mı? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,? Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak? Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki! Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? 16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?
title