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Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Dünya Haberleri

Gerçekte var olmayan bir karakter olan Milla Sofia, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fenomen. Paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken Milla Sofia, teknolojinin getirdiği yeni nesil sanal etkileyiciler arasında yer alıyor.

Aslında gerçek bir kişi olmayan ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir karakter olan Milla Sofia paylaşımlarıyla takipçilerinin aklını başından alıyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Yunanistan'ın Santorini adasındaki bikinili fotoğraflarından, inşaat işçisi pozlarına kadar, Milla Sofia'nın çekici görüntüleri takipçilerini bir hayli etkiliyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Ancak her ne kadar gerçekmiş gibi görünse de, Milla Sofia aslında fotoğraf dünyasını değiştirebilecek bir yapay zeka örneği.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Milla Sofia'nın yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter olduğu gerçeği, fotoğraf dünyasında modellere olan ihtiyacı azaltabilir. Öte yandan Milla Sofia'nın takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Teknoloji Dünya Haberler

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