Yağmurda ağaç altına sığınan 5 öğrencinin üzerine yıldırım düştü

Kuzey Hindistan'daki bir üniversitede çekilen görüntüler, bir yıldırımın beş öğrenciyi birden yere serdiği korkunç anı saniye saniye gösteriyor.

Görüntülerde, öğrenci grubunun bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan korunmak için çaresizce bir ağacın altına sığındığı görülüyor.

Ancak yağmurun dindiğini sandıkları anda, dehşet verici olay yaşanıyor.

Kısa bir ışık parlamasının ardından yıldırım düşüyor.

Yıldırımın isabet etmesiyle birlikte öğrenci grubu anında yere yığılıyor. Parlamadan hemen sonra beş öğrencinin de yerde kıpırtısız yattığı görülüyor.

Bu olay, yoldan geçen birkaç kişinin dikkatini çekiyor ve bu kişiler endişeyle geri dönüp öğrencilere bakıyor.

Videonun köşesinde ise bazı kişilerin panikle kaçıştığı fark ediliyor.

Kısa bir süre sonra, yerde baygın yatan arkadaşlarının arasından bir öğrenci güçlükle ayağa kalkmayı başarıyor. Bir an bile tereddüt etmeden olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Hemen ardından, bilinci kapalı öğrencilere yardım etmek için koşan bir grup iyi niyetli insanla birlikte geri dönüyor.

Yeni gelenler, video kaydı sona ererken, yaralıların durumunu kontrol etmeye başlıyor.

Yıldırımın çarptığı tüm öğrencilerin bu korkunç olayda yanıklar oluştuğu bildirildi.

İki öğrencinin durumunun ise çok ağır olduğu belirtiliyor.

Öğrencilerin, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh bölgesinde bulunan Teerthanker Mahaveer Üniversitesi'nde okuduğuna inanılıyor.

Yıldırım çarpması ihtimali çok düşük olsa da, bazı güvenlik önlemleri almak önemlidir.

Genellikle, gök gürültülü fırtınalı havalarda mümkün olduğunca kapalı mekanlarda kalınması önerilir.

Eğer dışarıdaysanız, su birikintilerinin yakınından ve ağaçlar, elektrik direkleri gibi yüksek nesnelerden uzak durun.

Metal eşyaların çevresinde dikkatli olun çünkü metal yıldırımı çekebilir.

Açık bir alandaysanız, başınızı dizlerinizin arasına alarak çömelin, ancak yere dümdüz uzanmayın.

İnsanların yıldırım çarpması çok nadir görülen bir olaydır ancak bu talihsizliği yaşayanlar genellikle yanıklarla karşı karşıya kalır.