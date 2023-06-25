Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rusya'daki silahlı isyan girişimi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzensiz güçlerin hükümet ile anlaşma imzalaması zorunluluğunun Prigojin'i rahatsız ettiği ve bu sebeple isyan çıkardığı öne sürüldü.

Önceki gün Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rusya'da başlattığı darbe girişimi Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devreye girmesiyle sona ererken, kâr amacı gütmeyen ISW isimli düşünce kuruluşunun ortaya attığı iddia büyük ses getirdi. Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzensiz güçlerin hükümet ile anlaşma imzalaması zorunluluğunun Prigojin'i rahatsız ettiği ve bu sebeple isyan çıkardığı öne sürüldü.

"BAKANLIK YAZIŞMALARINI GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Hazırlanan raporda, "Prigojin, Wagner de dahil olmak üzere bütün düzensiz güçlerin Rus hükümeti ile sözleşme yapacağına dair Rusya Savunma Bakanlığı yazışmalarını görmüş olabilir. Bu da onun siyasi ve şahsi hayatta kalma mücadelesinde varoluş tehdidi haline geldi" iddiası öne sürüldü.

"TEK BİR ŞANSI KALMIŞTI"

Raporda, "Wagner grubunu bağımsız bir güç olarak tutmak için tek yolun Rusya Savunma Bakanlığı karşısında bir hareket başlatma kumarı olduğunu düşündü" yorumu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek" ifadesini kullanmıştı.