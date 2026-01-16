Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü Madalyasını Trump'a Takdim Etti

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'a takdim ettiğini söyledi.

Maria Corina Machado, bu açıklamayı 14 Ocak'ta Trump'ı ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptı.

Machado, Trump'ın madalyayı kabul edip etmediğini ise söylemedi.

Trump ile ilk kez yüz yüze görüşen Machado, "Bugünün biz Venezuelalılar için tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği saldırılar ve askeri operasyonla ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro'yu Caracas'tan New York'a götürmüştü.

Başkan Donald Trump, Venezuela'da 2024'teki tartışmalı seçimlerde zaferini ilan eden Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklemeyi reddetmişti.

Venezuela'da halen devlet başkanlığı görevini, eski başkan yardımcısı Delcy Rodriguez vekaleten yürütüyor.

Amerikan Associated Press ajansının haberine göre Machado, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra dışarıda toplanan destekçilerine İspanyolca bir konuşma yaptı, "Başkan Trump'a güvenebiliriz" dedi.

'Trump'ın özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri'

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado daha sonra gazetecilere İngilizce olarak yaptığı açıklamada, Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettim etmesiyle ilgili olarak, "Bu, Trump'ın özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri" dedi.

Donald Trump'ın ödülü kabul edip etmediği net değil.

Trump geçmişte sık sık Nobel Barış Ödülü'ne layık görülme arzusundan bahsetmiş ve ödülün son olarak Machado'ya verilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Machado geçen hafta bu ödülü Trump ile paylaşacağını söylemiş ancak Nobel Komitesi daha sonra ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

Machado konuşmasında, modern Venezuela'nın kurucularından Simon Bolivar'a bir madalya hediye eden ABD'de iç savaşa katılmış bir generalin hikayesini anlattı.

Bu madalyanın "ABD, Amerikan halkı ve Venezuela halkının zorbalığa karşı özgürlük mücadelesinde, aralarındaki kardeşliğin bir işareti olarak" verildiğini belirten Machado, "200 yıl sonra Bolivar halkı, özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri olarak George Washington'un varisine bir madalya veriyor" dedi.

'Başkan Maria' sloganları atıldı

Maria Corina Machado, Washington ziyareti sırasında ABD Kongresi'ni de ziyaret etti.

Machado gazetecilere açıklama yaparken, Venezuela bayrakları sallayan destekçileri 'Başkan Maria! şeklinde sloganlar attı.

Machado'nun Trump ile görüşmesinde, Venezuela'da Delcy Rodriguez'in geçici hükümetini desteklemenin hata olduğu ve geçiş sürecini lideri olduğu muhalefet koalisyonunun yönetmesi konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Machado görüşmesi sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Machado'nun "Venezuela'da birçok kişi için dikkate değer ve cesur bir ses" olduğunu söyledi.

"Başkan bu görüşmeyi dört gözle bekliyor, samimi ve olumlu bir tartışma bekliyordu" diyen Leavitt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan, Venezuela'daki gerçekleri ve ülkede neler olup bittiğini doğrudan Machado'dan duymak istiyor."

Trump daha önce Machado'yu "özgürlük savaşçısı" olarak tanımlamış ancak onun Maduro'nun görevden alınmasının ardından Venezuela'nın başkanlığına atanmasını, ülkede yeterli desteğe sahip olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Trump yönetimi, Venezuela'da yeni yönetimin 3 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'nin yaptırımları altında olan olan ülkenin petrol sektörünü yeniden yapılandırmak için hızla harekete geçti.

Amerikalı bir yetkili 14 Ocak'ta, ABD'nin yeni dönemde ilk kez Venezuela'dan 500 milyon dolar değerindeki bir petrol satışını tamamladığını söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, Venezuela hükümetinden bir özel temsilcinin Washington'a giderek ABD yetkilileriyle görüşmesini ve ülkenin ABD'deki büyükelçiliğinin yeniden açılmasına yönelik ilk adımları atmasının beklendiğini duyurdu.

Bu temsilcinin, Beyaz Saray tarafından "ABD'yle çok yakın işbirliği yaptığı" için övülen Delcy Rodríguez'e yakın bir isim ve onun arkadaşı olduğu bildiriliyor.

Delcy Rodriguez 14 Ocak'ta yaptığı yıllık Ulusa Sesleniş konuşmasında, Washington'a gitmeye istekli olduğunu söyledi.

Rodriguez, "Eğer başkan vekili olarak Washington'a gitmem gerekirse; bunu sürünerek değil, dimdik yürüyerek yapacağım" dedi ve ABD ile diplomasiden "korkulmaması" gerektiğini vurguladı.

Trump ve Rodriguez aynı gün telefonda görüştü.

Trump daha sonra sosyal medyada Rodriguez için "müthiş bir insan" dedi.

Rodriguez ise görüşmeyi "verimli ve nazik" olarak nitelendirdi, "karşılıklı saygı" vurgusu yaptı.