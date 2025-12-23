Haberler

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var Haber Videosunu İzle
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mekke'de ring otobüsünün Türk umreci kafilesine çarpması sonucu 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Türkiye'nin Cidde Konsolosluğu süreci takip ediyor.

  • Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, umrecileri taşıyan bir ring otobüsü Türk umreci kafilesine çarptı.
  • Kazada Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy hayatını kaybetti, Emine Dağköy ve Birol Yalçın yaralandı.
  • Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e taşıyan ring otobüslerinden biri, Mahbes'ül Cin mevkiindeki tünel girişinde kazaya karıştı. Kontrolden çıkan otobüs, otellerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.

1 TÜRK UMRECİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahbes Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu da olayın ardından harekete geçti. Konsolosluk yetkilileri, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve hayatını kaybeden ile yaralananların aileleriyle irtibat sağlandığını açıkladı.

İşte bölgeden gelen ilk kareler;

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title