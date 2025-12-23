Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e taşıyan ring otobüslerinden biri, Mahbes'ül Cin mevkiindeki tünel girişinde kazaya karıştı. Kontrolden çıkan otobüs, otellerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.

1 TÜRK UMRECİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahbes Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu da olayın ardından harekete geçti. Konsolosluk yetkilileri, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve hayatını kaybeden ile yaralananların aileleriyle irtibat sağlandığını açıkladı.

İşte bölgeden gelen ilk kareler;