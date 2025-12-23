Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Mekke'de ring otobüsünün Türk umreci kafilesine çarpması sonucu 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Türkiye'nin Cidde Konsolosluğu süreci takip ediyor.
- Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, umrecileri taşıyan bir ring otobüsü Türk umreci kafilesine çarptı.
- Kazada Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy hayatını kaybetti, Emine Dağköy ve Birol Yalçın yaralandı.
- Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattı.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e taşıyan ring otobüslerinden biri, Mahbes'ül Cin mevkiindeki tünel girişinde kazaya karıştı. Kontrolden çıkan otobüs, otellerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.
1 TÜRK UMRECİ HAYATINI KAYBETTİ
Mahbes Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu da olayın ardından harekete geçti. Konsolosluk yetkilileri, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve hayatını kaybeden ile yaralananların aileleriyle irtibat sağlandığını açıkladı.