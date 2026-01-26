Haberler

Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37) öldürülmesi ve cesedinin parçalar halinde Şişli'deki bir çöp konteynerinde bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Khokimova'nın, Ümraniye'de bir evde öldürüldükten sonra cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı belirlendi. O ana ilişkin görüntüler de ortaya çıkarken, videoda cesedin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37), Ümraniye'de öldürüldükten sonra cesedi taksiyle Şişli'ye taşınmıştı. Khokimova'nın cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜP ŞİŞLİ'YE GÖTÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.

Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

PARÇALAR FARKLI ÇÖP KONTEYNERLERİNDE BULUNDU

Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber