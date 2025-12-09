Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Bali'nin Badung/Kuta bölgesinde polis, "cinsel içerikli film üretimi" iddiasıyla bir stüdyoya baskın düzenledi. Operasyonda İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue'nun da aralarında bulunduğu 17 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün turist olduğu ve çoğunun Avustralya vatandaşı olduğu, birkaç İngiliz vatandaşının da grupta yer aldığı bildirildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

İlk incelemelerin ardından 14 Avustralyalı serbest bırakıldı, ancak Bonnie Blue ve birkaç kişi soruşturma kapsamında tutulmaya devam etti. Blue'nun pasaportuna el konulduğu ve ifadesinin göçmenlik birimlerinde sürdüğü belirtildi.

TURİSTLERLE İÇERİK ÜRETMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

Operasyonun, Blue'nun Bali'de "Bang Bus" olarak bilinen konsept için yerel bir minibüs kiralayıp turistlerle içerik üretmeye hazırlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı. Baskının, sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve yapılan ihbarların ardından düzenlendiği bildirildi.

18 YAŞINI DOLDURAN GENÇLERİ HEDEFLEMİŞ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre operasyon, Avustralya'da lise mezuniyet döneminin (Schoolies) Bali'de yoğun kutlandığı günlerde yapılması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Blue'nun bu dönemde 18 yaşını yeni dolduran gençleri hedef alan bir çekim turu planladığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polisin baskında çok sayıda kamera ve dijital materyal, "School Bonnie Blue" etiketli 19 kostüm, içerik üretimi için özel olarak düzenlendiği belirtilen bir minibüs ile araç belgelerine el koyduğu açıklandı.

ENDONEZYA'DA AĞIR SUÇ KAPSAMINA GİRİYOR

Endonezya'da pornografi üretimi yabancılar için de ağır suç kapsamına giriyor. Bonnie Blue hakkında bu nedenle adli soruşturma yürütülüyor. Savcılığın dava açması durumunda uzun süreli hapis ve yüksek para cezası ihtimali bulunsa da hukuk uzmanları, Bali'de benzer vakalarda en sık uygulanan yaptırımın sınır dışı etme olduğunu belirtiyor.

CİNSEL İLİŞKİ BELGESELİYLE TANINMIŞTI

Britanyalı içerik üreticisi Bonnie Blue, son aylarda Channel 4'te yayımlanan ve büyük tartışma yaratan cinsel ilişki belgeseliyle tanınmıştı. Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle OnlyFans tarafından süresiz men edilen Blue'nun Bali'ye yeni bir çekim konsepti oluşturmak amacıyla gittiği öne sürülüyor.