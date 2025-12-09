Haberler

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Channel 4'te yayımlanan ve büyük tartışma yaratan cinsel ilişki belgesiyle tanınan ve OnlyFans tarafından süresiz men edilen Britanyalı içerik üreticisi Bonnie Blue, ünlü tatil adası Bali'de 17 erkekle birlikte gözaltına alındı. Gerçek adı Tia Billinger olan genç kadının 18 yaşını yeni doldurmuş erkekle film çekmeye hazırlanırken stüdyoya düzenlenen baskınla yakalandığı öğrenilirken, Endonezya'da yaşanan skandal dünya gündemine bomba gibi düştü.

Bali'nin Badung/Kuta bölgesinde polis, "cinsel içerikli film üretimi" iddiasıyla bir stüdyoya baskın düzenledi. Operasyonda İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue'nun da aralarında bulunduğu 17 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün turist olduğu ve çoğunun Avustralya vatandaşı olduğu, birkaç İngiliz vatandaşının da grupta yer aldığı bildirildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

İlk incelemelerin ardından 14 Avustralyalı serbest bırakıldı, ancak Bonnie Blue ve birkaç kişi soruşturma kapsamında tutulmaya devam etti. Blue'nun pasaportuna el konulduğu ve ifadesinin göçmenlik birimlerinde sürdüğü belirtildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

TURİSTLERLE İÇERİK ÜRETMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

Operasyonun, Blue'nun Bali'de "Bang Bus" olarak bilinen konsept için yerel bir minibüs kiralayıp turistlerle içerik üretmeye hazırlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı. Baskının, sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve yapılan ihbarların ardından düzenlendiği bildirildi.

18 YAŞINI DOLDURAN GENÇLERİ HEDEFLEMİŞ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre operasyon, Avustralya'da lise mezuniyet döneminin (Schoolies) Bali'de yoğun kutlandığı günlerde yapılması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Blue'nun bu dönemde 18 yaşını yeni dolduran gençleri hedef alan bir çekim turu planladığı iddia edildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polisin baskında çok sayıda kamera ve dijital materyal, "School Bonnie Blue" etiketli 19 kostüm, içerik üretimi için özel olarak düzenlendiği belirtilen bir minibüs ile araç belgelerine el koyduğu açıklandı.

ENDONEZYA'DA AĞIR SUÇ KAPSAMINA GİRİYOR

Endonezya'da pornografi üretimi yabancılar için de ağır suç kapsamına giriyor. Bonnie Blue hakkında bu nedenle adli soruşturma yürütülüyor. Savcılığın dava açması durumunda uzun süreli hapis ve yüksek para cezası ihtimali bulunsa da hukuk uzmanları, Bali'de benzer vakalarda en sık uygulanan yaptırımın sınır dışı etme olduğunu belirtiyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

CİNSEL İLİŞKİ BELGESELİYLE TANINMIŞTI

Britanyalı içerik üreticisi Bonnie Blue, son aylarda Channel 4'te yayımlanan ve büyük tartışma yaratan cinsel ilişki belgeseliyle tanınmıştı. Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle OnlyFans tarafından süresiz men edilen Blue'nun Bali'ye yeni bir çekim konsepti oluşturmak amacıyla gittiği öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

18 Yaşını geçmiş özgür iradesiyle halktan uzak bir yerde porno film çekmek istemişler ne var bunda, sıra dışı olan nedir, her gün dünyanın dört bir yanında olmayan şeydir sanki, gençlerin hevesleri kursağında kalmış

Yorum Beğen983
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNEFER OGLU:

senin bacinlada yapsınlar o zaman kabul edersen ;)

yanıt6
yanıt178
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ben bekar olsam bende mala vururum

Yorum Beğen574
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Ülkemiz için önemli haberlerden biri

Yorum Beğen448
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Editör Kardeş sen dün balide 1000 kişi mokoko diye haber yapmadınmı bu folloş olmuş kadını? Bu günde 17 kişi ile mokoko diyorsun. Sen bu kadının pornolarına fazla dadanmışsın herhal. Patrona yakalanınca haber yapıyoruz felanmı diyorsunda her gün bu orizbiyi haber ediyorsun. Yada bundan abone başına para felanmı alıyorsun?

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme392
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

Abi biz dış güçlerden para alıyoruz böyle haberleri yapıyoruz ki milletin aklına karpuz kabuğu sokuyoruz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

17 erkekle tek kale maç yapıyordur.

Yorum Beğen278
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title