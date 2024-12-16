Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama

Suriye'de muhaliflerin harekatı sırasında Beşar Esad bir anda ortadan kaybolmuş, uçağının düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Kısa süre sonraysa Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Esad cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Esad'ın mektup halinde yayımladığı açıklamasına göre; Suriye'yi planlı bir şekilde terk etmedi ve Aralık'ın 8'ine kadar Başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam etti.

PAZAR SABAHI ŞAM'DAN AYRILMIŞ

Muhaliflerin Şam'a yaklaştığı 8 Aralık Pazar sabahı Şam'dan ayrıldığını dile getiren Esad, akşam saatlerinde insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Hmeymim üssünden Rusya'ya tahliye edildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Öncelikle, Suriye'den ayrılışım planlı değildi ve bazı kişilerin iddia ettiği gibi savaşın son anlarında gerçekleşmedi. Aksine, 8 Aralık 2024 Pazar gününün erken saatlerine kadar Şam'da görevimi yerine getiriyordum. Terör güçleri Şam'a sızdığında, Rus müttefiklerimizle operasyonları koordine etmek üzere Lazkiye'ye hareket ettim.

O sabah Hmeymim hava üssüne varışımızda, tüm cephe hatlarından tamamen çekildiğimiz ve son askeri mevzilerin düştüğü netleşti. Bölgedeki durum kötüleşmeye devam ederken, Rus askeri üssü kendisi de yoğun insansız hava saldırıları altında kaldı. Çıkış yolu kalmadığında, Moskova, üssün komutasının 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya acil tahliye düzenlemesini istedi. Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra ve kalan tüm devlet kurumlarının askeri pozisyonların çöküşüyle birlikte felce uğramasının ardından gerçekleşti.

"TEK SEÇENEK MÜCADELEYE DEVAM ETMEKTİ"

Bu olaylar sırasında ne görevden ayrılmayı düşündüm ne de sığınma arayışına girdim; böyle bir teklif herhangi bir birey ya da tarafça da sunulmadı. Tek seçenek, terör saldırısı karşısında mücadeleye devam etmekti. Savaşın ilk gününden itibaren ulusun kurtuluşunu kişisel kazanç ya da uzlaşma karşılığında satmayı reddeden kişi, ordunun en ön saflarında askerlere ve subaylara eşlik eden kişiyle aynıdır. O kişi, savaşın en tehlikeli alanlarında teröristlere karşı durmuş; ancak en zor anlarda dahi ülkesini ve halkını terk etmemiştir.

Bu aynı kişi, 14 yıldan fazla bir süredir başkente yönelik bombalamalar ve sürekli terör saldırıları altında ailesiyle kalmış ve terörizme karşı mücadele etmiştir. Filistin ve Lübnan direnişine olan desteğini hiçbir zaman bırakmamış ya da ona bağlı olanları hayal kırıklığına uğratmamış bir kişi, aynı zamanda zor zamanlarda kendi halkını terk eden kişi olamaz.

"KİŞİSEL KAZANÇ İÇİN MAKAM ARAYIŞINDA OLMADIM"

Hiçbir zaman kişisel kazanç için bir makam arayışında olmadım; ulusal bir projenin koruyucusu olarak kendimi gördüm. Suriye halkının, vizyonuna inanan halkının inancı tarafından desteklenen bu projeyi, devleti koruma irade ve yeteneklerine olan sarsılmaz inançla taşıdım. Kurumlarını savunma ve son ana kadar kendi seçimlerini koruma sorumluluğunu üstlendim.

"BU DURUM, SURİYE HALKINA OLAN DERİN AİDİYET DUYGUMU AZALTAMAZ"

Devlet terörün eline geçtiğinde ve anlamlı bir katkıda bulunma yeteneği kaybolduğunda, herhangi bir konum amacını yitirir ve bu konumu işgal etmek anlamsız hale gelir. Ancak bu durum, Suriye'ye ve halkına olan derin aidiyet duygumu hiçbir şekilde azaltmaz. Bu, hiçbir makam ya da koşuldan etkilenmeyen bir bağdır. Bu aidiyet, Suriye'nin bir gün yeniden özgür ve bağımsız olacağına dair umutla doludur."

ESAD'IN MOSKOVA'YA KAÇIŞI

Muhalif silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Esad'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenilmişti. Kremlin, Esad'a Rusya'nın sığınma hakkı tanımasının Rus lider Vladimir Putin'in kararı olduğunu açıklamıştı. Putin'in Esad ile yakın bir zamanda görüşme planının ise olmadığı belirtilmişti.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, 8 Aralık günü başkentten kaçmıştı.