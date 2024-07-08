36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere füze yağdırdığını, büyük çaplı saldırılarda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini 166 yaralı olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Ukrayna'yı suçladı.

Rus ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Konut binaları ve altyapının hedef alındığı saldırılarda en az 36 kişi hayatını kaybederken 166 kişi de yaralandı.

"SALDIRININ HEDEFLERİNE ULAŞILDI"

Tepkilerin odağındaki Rusya Savunma Bakanlığı, çok sayıda sivil kaybın olduğu saldırıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bu sabah, Kiev rejiminin Rus enerji ve ekonomik tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna askeri sanayi tesislerine ve hava üslerine uzun menzilli hassas silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirmiştir. Saldırının hedeflerine ulaşılmıştır. Belirlenen tesisler vurulmuştur." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya'nın sivil tesislere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesinlikle doğru değildir." açıklamasını yaptı.

"BİZ DEĞİL, UKRAYNA FÜZELERİ VURDU"

Kiev'deki yıkıma neden olan füzenin Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen açıklamada "Kiev'den yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü, şehir içindeki bir uçaksavar füze sisteminden fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana gelen yıkım gerçeğini kesin olarak doğrulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN NATO AÇIKLAMASI

Açıklamanın devamında, "Kiev rejiminin benzer histerilerinin ilk yıl olmadığını ve her seferinde NATO patronlarının bir başka toplantısının arifesinde meydana geldiğini özellikle not ediyoruz. Bu tür provokasyonların amacı Kiev rejimine daha fazla finansman sağlamak ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır." denildi.