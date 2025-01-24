Ukrayna, Rusya'da Rostneft petrol rafinerisini 20 dronla vurdu

Ukrayna kuvvetleri, dün gece Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da bulunan Rostneft Petrol Rafinerisi'ne uzun menzilli kamikaze dronelarla saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dev alevler ve yoğun duman bulutları görülürken, insanların olay yerinden kaçtığı anlar kaydedildi. Bölgenin en büyük rafinerilerinden olan ve yıllık 18 milyon ton kapasiteye sahip tesis, Moskova'nın yakıt tedariki için kritik öneme sahip.

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 bölgeyi hedef alan 121 droneun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent çevresinde dört noktada Ukrayna dronlarının engellendiğini duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken Donald Trump, Putin'e savaşı sonlandırması için ültimatom verdi. Trump, "Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz" diyerek, barış görüşmelerine yanaşılmaması durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılacağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Dmitry Polyanskiy ise herhangi bir anlaşma için Trump'tan somut detaylar beklediklerini belirtti.