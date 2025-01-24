Üye Girişi
Haberler
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Ayşe Barım'ın gözaltı sürecinin perde arkası! Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı

Ukrayna, Rusya'da Rostneft petrol rafinerisini 20 dronla vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna kuvvetleri, Moskova'nın güneydoğusundaki Rostneft Petrol Rafinerisi'ne dronelarla saldırı düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanların olay yerinden kaçtığı anlar ve dev alevler görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, 121 dronenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna kuvvetleri, dün gece Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da bulunan Rostneft Petrol Rafinerisi'ne uzun menzilli kamikaze dronelarla saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dev alevler ve yoğun duman bulutları görülürken, insanların olay yerinden kaçtığı anlar kaydedildi. Bölgenin en büyük rafinerilerinden olan ve yıllık 18 milyon ton kapasiteye sahip tesis, Moskova'nın yakıt tedariki için kritik öneme sahip.

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 bölgeyi hedef alan 121 droneun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent çevresinde dört noktada Ukrayna dronlarının engellendiğini duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken Donald Trump, Putin'e savaşı sonlandırması için ültimatom verdi. Trump, "Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz" diyerek, barış görüşmelerine yanaşılmaması durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılacağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Dmitry Polyanskiy ise herhangi bir anlaşma için Trump'tan somut detaylar beklediklerini belirtti.

Ukrayna, Rusya'da Rostneft petrol rafinerisini 20 dronla vurdu

Ukrayna, Rusya'da Rostneft petrol rafinerisini 20 dronla vurdu

Ukrayna, Rusya'da Rostneft petrol rafinerisini 20 dronla vurdu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Polis otosunun önüne yaslanıp sırayla fotoğraf çektirdiler
img

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Putin, Bitir Artik Bu Simartilmislari..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Samet Akaydin Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.