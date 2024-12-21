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Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu

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Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen bir drone, Rusya'nın Kazan şehrinde 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu ve büyük bir patlamaya yol açtı. Drone'un 37 katlı Azure Skies konut kulesine çarptığı ve alevler içinde patladığı görüntülendi. Saldırıların arkasındaki motif ve belirli bir hedef olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna'nın drone saldırısı 120 metre yüksekliğindeki Rus gökdelenini vurdu ve büyük bir patlamaya neden oldu.

Görüntülerde, ölümcül drone'un 37 katlı Azure Skies konut kulesine çarpması ve alevler içinde patlaması görülüyor.

Uçak tipi bir drone'un, 120 metre yüksekliğindeki binanın üst kısmına çarpıp patladığı kaydedildi.

Daha önceki bir saldırı kompleksin üst kısmında yanık bir delik açmıştı.

Kazan şehir merkezindeki 23 katlı Manhattan konut binası da saldırıdan nasibini aldı. Bir drone'un binaya çarpması büyük bir patlama ve yangına yol açtı.

Sakinlere tahliye olmaları veya bodrumlara sığınmaları söylendi.

Ayrıca, Kazan'da bir drone saldırısı sonucu beş katlı bir binada yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri saldırı yerlerine sevk edildi.

Yerel saatle 08:30 civarında başlayan saldırıların arkasındaki motif ve belirli bir hedef olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Drone'lar binalara doğudan, yani "Ukrayna tarafından" değil, farklı bir yönden vurdu. En yakın Ukrayna kontrolündeki bölge yaklaşık 1080 kilometre uzakta.

Rus kaynaklarına göre saldırıyı "Lyuti" (Öfkeli) drone'ları gerçekleştirdi, ancak bu doğruysa menzillerinin maksimum sınırında olduğu düşünülüyor.

Kazan, Rus askeri drone'larının üretiminde öncü olan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti.

1,3 milyon nüfuslu şehir, Moskova ve St. Petersburg'dan sonra Rusya'nın "üçüncü başkenti" olarak biliniyor.

Hava saldırısı sirenleri çalarken daha fazla saldırı endişesi yaşandı. Sakinlerden sakin kalmaları, sıcak giyinmeleri ve binaların alt katlarına veya bodrumlara inmeleri istendi.

Kazan'daki saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

Daha önce Rusya'nın Kursk bölgesindeki Rylsk kentine düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bölge yetkilililerine göre bugün Kazan'a toplam sekiz drone saldırısı düzenlendi. Bunlardan sadece biri düşürüldü.

Rus kaynaklarına göre, bir drone sanayi tesisini, biri nehri ve altısı konut alanlarını vurdu.

Şehrin uluslararası havalimanı insansız hava araçları nedeniyle kapatıldı.

Drone saldırısı sırasında Kazan'daki bazı okulların öğrencileri tahliye edildi.

Rus savaş kanalları muhtemel hedefin Kazan'daki bir barut fabrikası olduğunu ve "beceriksiz düşmanın yolları üzerindeki yüksek katlı konut binalarının varlığını tamamen göz ardı ettiğini, bu da kamikazelerin yüksek binalarla çarpışmasına yol açtığını" iddia etti.

Bazıları hedefin Kazan Havacılık Fabrikası veya bir havaalanı olduğunu öne sürdü.

Yeni görüntüler, şüpheli bir Ukrayna drone'unun Kazan'daki 37 katlı Azure Skies elit konut kulesini vurduğunu gösteriyor.

Rus hava savunması ayrıca Kazan'a yaklaşan bir drone'u düşürdü.

Bu arada, Ukrayna sınırına 53 kilometre uzaklıktaki Kursk bölgesindeki Rylsk'te, Ukrayna bombardımanı altında şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve çok sayıda bina yanıyor.

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerhat Arik:

Sonra Rusya bizi vuruyor diye ağlıyorlar sağda solda

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

sivilleri neden vuruyorsunuz.az şrfsz değilsiniz sizde ukrayna

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Haber YorumlarıFatih Alaçam:

Rusya siviller zarar görmesin diye ukraynaya saldirmiyor, sabrediyor suan ukrayna kafesteki aslana havlayan bir köpek, ama rusyanin sabrı tastiginda ukraynayi 1 günde yok eder

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Batı ve ABD , Ukrayna eliyle Rusyayi Şamar Oğlanına Çevirdi...Bu namussuz batı... Aslanı, tavşana boğdurtuyor.

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