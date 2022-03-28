Savaşta yeni bir cephe daha mı açılıyor? Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını duyurdu
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Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu. Bu iddia, Rusya ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun savaşta yeni bir cephe açabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarında bugüne kadar çok az hedef olan Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Volın Bölgesi'nin merkezi Lutsk kentine saldırı düzenlendi.
Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ateşlendiğini belirterek, "Volın'daki füze saldırısı Belarus topraklarından gerçekleşti. Seyir füzesi alçak irtifada ilerlediği için hava savunma sistemleri ve radarlar fark edemedi. Füze saldırısının gerçekleştiği alanda kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kayıplarla ilgili herhangi bir rapor henüz çıkmadı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Lutsk Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak, kentlerine Rusya tarafından füzeli saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda bazı petrol rafinerilerinin vurulduğunu belirtmişti.
Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği iddia edilmiş, Belarus'un Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı belirtilmişti. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olması ve Rus birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermesi de bu iddiaları kuvvetlendirmişti.