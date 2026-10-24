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Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

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Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Aydın, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve bugün adliyeye götürülen eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak da nitelenen, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan Aydın, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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