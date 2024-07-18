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Ukrayna, Filistin'e Gıda Yardımı Gönderdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Dünya Gıda Programı ile işbirliği içindeki 'GrainFromUA' girişimi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın merkez üssünde bulunan 100 binden fazla aileye gıda yardımı sağlayacak olan üç partiden ilkini Filistin'e gönderdi. Girişim çerçevesinde Ukrayna, aralarında Norveç, Avusturya, Estonya, Fransa ve İzlanda'nın da bulunduğu bağışçıların desteğiyle Gazze'ye genel olarak 7 bin tondan fazla buğday unu ulaştırmayı planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Dünya Gıda Programı ile işbirliği içindeki 'GrainFromUA' girişimi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın merkez üssünde bulunan 100 binden fazla aileye gıda yardımı sağlayacak olan üç partiden ilkini Filistin'e gönderdi.

GrainFromUA girişimi, gıda eksikliği çeken ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan masum sivillere hayat kurtaran yardım sağladığını açıkladı. Rus saldırısı nedeniyle dünya çapında 70 milyon insanın, kendisini gıda krizi içinde bulduğu ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarıyla birlikte gıda krizini aşmak için somut adımlar üzerinde çalışmaya devam ettiği, GrainFromUA girişiminin başarılı, sürekli ve güvenli bir şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin için bin ton buğday unu taşıyan gemi GrainFromUa çerçevesinde Türkiye'den Ürdün'e ulaştı. Bu parti, bu girişim kapsamında Filistin'e yapılan ilk sevkiyatı oldu. Diğer gemilerin de gelecek aylarda gönderilmesi planlanıyor. Girişim çerçevesinde Ukrayna, aralarında Norveç, Avusturya, Estonya, Fransa ve İzlanda'nın da bulunduğu bağışçıların desteğiyle Gazze'ye genel olarak 7 bin tondan fazla buğday unu ulaştırmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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