Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikinci barış zirvesi için müzakereleri sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ikinci barış zirvesi için Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Hintli gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin zirvenin Hindistan'da yapılmasını destekleyebileceğini ancak Ukrayna'nın bunu, birinci zirvenin bildirisini imzalamayan bir ülkede organize edemeyeceğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 23 Ağustos'ta Ukrayna'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Zelenskiy'ye barışı sağlamak konusunda kişisel bir rol almaya hazır olduğunu söylemişti.

Hindistan liderinin geçen ay Moskova'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sarılması, Zelenskiy tarafından eleştirilmişti. Ukrayna lideri bunu izlemekten "derin hayal kırıklığı" duyduğunu söylemişti.

73 yaşındaki Modi, Putin'e sorunların savaş meydanlarında çözülemeyeceğini söylediğini aktardı.

Modi, Kiev'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Her iki taraf da bir araya gelip bu krizden çıkmanın yollarını aramak zorunda kalacak" dedi.

Hindistan lideri, "İlk günden itibaren barıştan yana taraf olduk," diyerek ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında hiçbir zaman tarafsız olmadığını savundu.

İlk zirvede ne olmuştu?

Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini hiçbir zaman kınamadı ve Moskova ile ticari ilişkilerini sürdürdü. Delhi geçen ay Çin'i geçerek Rus petrolünün en büyük ithalatçısı oldu.

Modi ve Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus topraklarına devam eden müdahalesini de görüştüler ancak basına kapalı bu konuşmanın içeriği bilinmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı için ilk barış zirvesi Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmişti.

Ukrayna liderliğindeki zirveye Rusya davet edilmemişti. Temsil edilen 90 kadar ülkeden sadece 84'ü Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve işgal edilmeme hakkını teyit eden Bürgenstock Bildirgesi'ni imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Hindistan ve Güney Afrika çekimser kalanlar arasındaydı.

Rusya'nın yakın müttefiki Çin, hazırlık aşamalarına dahil olmasına rağmen zirvenin tamamına katılmamıştı.

Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı. Türkiye nihai bildiriyi imzalayan ülkeler arasındaydı.