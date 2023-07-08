Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile görüştü. Ziyaret sonrası yapılan basın açıklamasında, Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların memleketlerine dönmesi için dua edildiği belirtildi. Zelenski, sosyal medya hesabından da teşekkür mesajı paylaştı.

- UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, ortak basın açıklaması yapıldı. Zelenski, Ukraynaca konuştuğu açıklamada ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Patrik Bartholomeos ise önce İngilizce, ardından Türkçe konuştu. Bartholomeos, "Özellikle Rusya'ya götürülen, Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik bunun için de dua ediyoruz. Rus Federasyonu Hükümeti'nden bunu istiyoruz, rica ediyoruz." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım da yaparak, "Sarsılmaz desteğiniz ve barış dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız için, savaş sonucunda acı çeken Ukraynalı erkek ve kadınlara kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Volodimir Zelenskiy Fenerbahçe Ukrayna Dünya Haberler