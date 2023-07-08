Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve savaşta ölenler için dualar edildi. Zelenski ve Bartholomeos arasında özel bir görüşme gerçekleşti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Zelenski ve Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Fener Rum Patriği Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.