Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya ile yaklaşık iki aydır savaş halinde olan Ukrayna'nın Rivne kentinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
16 ÖLÜ, 6 YARALI
Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı / Dünya