Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

16 ÖLÜ, 6 YARALI

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya