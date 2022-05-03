Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı - Haberler

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Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya ile yaklaşık iki aydır savaş halinde olan Ukrayna'nın Rivne kentinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

16 ÖLÜ, 6 YARALI

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Akaryakıt, Ukrayna, Kiev, Dünya, Haberler

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