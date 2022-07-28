"Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü" diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı - Haberler

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"Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü" diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 155 gün geride kalırken, Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in sosyal medyadan paylaştığı haritalar gündem yarattı. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan olmak üzere 4 ülke tarafından bölüşüldüğünü öne süren Medvedev, paylaştığı Avrupa haritasına "Batılı analistlerin beklediği gelecek" notunu düştü.

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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş beşinci ayında devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir paylaşım geldi.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

"BATILI ANALİSTLER BÖYLE BİR GELECEK BEKLİYOR"

Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti.Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

HARİTA ÜSTÜNE HARİTA PAYLAŞTI

Medvedev, "Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

HARİTADA UKRAYNA YALNIZCA KİEV BÖLGESİNDEN OLUŞUYOR

Medvedev'in "Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)" diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna'nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.

'Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü' diyen Medvedev'in paylaştığı harita gündem yarattı

ZELENSKİ BAZI BÖLGELERİN GERİ ALINMASI EMRİNİ VERMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.

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Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Macaristan Romanya Ukrayna Polonya Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Umit Cetin:

reisin tek emriyle orayı toz duman ederiz

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