Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile savunma ittifakına nasıl bakıyor?

Türkiye, bir süredir Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma ittifakına katılacağına dair uluslararası basında çıkan haberlere ilişkin ilk resmi açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla yaptı.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü ancak bir anlaşma olmadığını söyledi.

Fidan, Türkiye'nin amacının "daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması" olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçen yıl Eylül ayında oluşturulan savunma ittifakına katılımına ilişkin görüşmelerin yapıldığına ilişkin ilk haber Bloomberg ajansında yayımlanmıştı.

Haberde üç ülke arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedilmiş, Türkiye'nin sürece katılımının bölgesel güvenlik dengelerini değiştirecek bir etki yaratacağı yorumu yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Ocak'ta yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı yıl sonu değerlendirme toplantısındaki konuşmasına, bu konunun çok önemli olduğunu söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk yetkililerinin "bölgedeki istikrar ve huzurun bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ve nitelikli işbirliği yapmasına bağlı olduğunu" görüşünü savunduklarını kaydetti.

Pakistan, nükleer silah sahibi ülkelerden biri.

Suudi Arabistan'ın da, İran'ın nükleer silah edinmesi durumunda, aynı silaha sahip olmak istediği biliniyor.

Pakistan'dan ilk açıklama: 'Savunma anlaşması taslağı hazır, müzakereler sürüyor'

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Raza Hayat Harraj, yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'yle üçlü bir savunma anlaşması taslağı hazırladıklarını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Harraj, üç bölgesel güç arasındaki potansiyel anlaşmanın, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın geçen yıl duyurduğu ikili mutabakattan ayrı olduğunu belirtti.

Harraj, üçlü anlaşmanın tamamlanması için Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında nihai bir fikir birliğine varılması gerektiğini kaydetti.

"Pakistan-Suudi Arabistan-Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir konu" diyen Harraj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşma taslağı halihazırda bizde mevcut. Taslak metin şu an Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de de bulunuyor. Her üç ülke de taslak metin üzerinde müzakereleri sürdürüyor. Bu anlaşma zaten 10 aydır gündemde."

Suudi Arabistan'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Fidan: 'Bu platform dışarısı için değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Ortadoğu'nun kronikleşen sorunlarının temelinde bölge ülkelerinin birbirine güvenmemesinin yattığını, bu güvensizlik ortamının sorunlar ve çatlaklar yarattığını söyledi.

Fidan, bu durumun da ya dışardan hegemonik güçlerin müdahalesine ya da içerdeki "terör örgütlerinin" istikrarsızlık yaratması sonucunu doğurduğunu belirtti.

Türkiye olarak bu durumu yıllardır yaşayıp analiz ettiklerini söyleyen Fidan, sonuçta bölge ülkelerinin hepsinin bir araya gelerek "güvenlik konusunda bir işbirliği platformu oluşturması gerektiğini" vurguladı.

"Bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine taahhütte bulunmaları gerekiyor" diyen Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dışarısı için değil. Bölge ülkelerinin hepsi birbirinden emin olduktan sonra sorunun yüzde 80'i zaten çözülmüş oluyor.

"Körfezdeki ülkeler birbirinden emin olmalı, diğer ülkeler birbirlerinden emin olmalı. Ve geniş yelpazede bu platformun ortaya çıkmasından sonra ben sorunun büyük oranda çözülmüş olacağını düşünüyorum."

Bakan Fidan, kapsamlı açıklamasının sonunda da, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki güvenlik oluşumuna ilişkin süreçle ilgili olarak, "An itibarıyla görüşmeler ve konuşmalar var ama biz herhangi bir anlaşmaya imza atmış değiliz" dedi.

Görüşmeler sürüyor, anlaşma yok

Bakan Fidan'ın bu açıklamasından, Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu iki ülkeyle güvenlik ittifakı konusunu ele almaya devam ettiği ancak asıl amacının tüm bölge ülkelerinin katılım sağlayacağı daha kapsayıcı bir platform yaratmak olduğu anlaşılıyor.

Fidan'ın "ittifak" yerine "platform" ifadesini kullanması da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Pakistan ile zaten çok yakın ve giderek derinleşen askeri ve savunma işbirliği ilişkisi bulunuyor.

Türkiye'nin geçen yıl Hindistan ile çıkan çatışma sırasında Pakistan'a başta silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile olmak üzere askeri destek verdiği öne sürülmüş, Hindistan hükümeti iddialar sonrası Türkiye'ye tepki göstermişti.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan son yıllarda savunma sanayi ve güvenlik alanlarında işbirliği yapıyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği artıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ve savunma sanayi işbirliği de son dönemde arttı.

İki ülke arasında 2022'de savunma sanayi alanında işbirliğini içeren bir belge imzalandı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin üretim sürecinde olduğu beşinci nesil KAAN savaş uçaklarıyla ilgilendiği, SİHA'lar, Altay tankı ve diğer önemli askeri ekipmanlar almak istediği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan deniz kuvvetleri de geçen haftalarda iş birliği yapmaya başlamıştı.

Türkiye nasıl bir platform istiyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin amacı bölgede daha kapsamlı bir güvenlik platformu kurmak.

Ankara'nın tercihi, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte Mısır, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil tüm Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin de bu oluşumda yer alması.

Türkiye ve Endonezya'nın dışişleri ve savunma bakanları 9 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelmişti.

Malezya ile de savunma sanayi konusunda ortak projelerin arttığı, bu kapsamda Türkiye'nin bu ülkede askeri gemi üretimi için tersane kurmayı istediği iddia edilmişti.

Türkiye'nin hedefi, kurulacak güvenlik platformunda tüm İslam ülkelerinin, birbirlerinin toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliklerine saygı duyduklarını, birbirlerinin içişlerine müdahale etmeyeceklerini içeren kapsamlı bir belgeye imza atmaları.

Bakan Fidan'ın "Bu platform dışarısı için değil" ifadeleriyle de başta İsrail ve Hindistan gibi Suudi Arabistan-Pakistan ittifakından rahatsızlıktan duyan ülkeleri kast ettiği değerlendiriliyor.

İsrail basınında çıkan bazı haberler ve yorumlarda, Suudi Arabistan-Pakistan anlaşmasına Türkiye'nin dahil olmasının, İsrail'in bölgede yaratmak istediği güvenlik hakimiyetini olumsuz etkileyeceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.