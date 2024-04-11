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Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya yeni önerisini sundu! İşte taslakta yer alan kritik maddeler

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Şubat 2022'den bu yana devam Rusya- Ukrayna savaşında Ankara'nın barış hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Rus basını, Türkiye'nin Moskova ve Kiev yönetimlerine yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu öne sürdü.

İKİ ÜLKE DE TASLAĞI DEĞERLENDİRİYOR

Rusya'nın siyasi ve sosyal meselelerine eleştirel ve araştırmacı bir şekilde yer vermesiyle tanınan bağımsız Rus gazetesi Novaya, Türkiye'nin yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu yazdı. Gazete, teklif hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya ve Ukrayna'nın taslak metnini değerlendirdiğini ifade etti.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya yeni önerisini sundu! İşte taslakta yer alan kritik maddeler

Anlaşma taslağındaki maddeler ise şu şekilde:

  • ABD ve Rusya'nın hiçbir koşulda nükleer silah kullanmama taahhüdü ve anlaşmadan tek taraflı çekilmeyi yasaklayan bir madde de dahil olmak üzere Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması'na (Start III) devam edilmesi.
  • Başka bir ülkenin içişlerine, o ülkenin hükümetini istikrarsızlaştıracak herhangi bir şekilde karışılmaması.
  • Savaşın mevcut cephe hattı boyunca dondurulması.
  • 2040'ta referandum yapma taahhüdü.
  • Rusya tarafından ilhak edilen tüm Ukrayna topraklarında uluslararası gözetim altında yapılacak referandumlar.
  • Ukrayna'nın 2040 yılına kadar bağlantısız kalacağının garanti edilmesi.
  • Tüm savaş esirlerinin takası.
  • Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına itiraz etmemesi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yanda Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin, diğer yanda Ukrayna'nın dahil olduğu, sürmekte olan bir savaştır. Yevromaydan'ın ardından görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini istemesinin ardından 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen askerî hareketliliktir. Bu savaşa Rusya'nın Kırım'ı ilhakı (2014), Donbass Savaşı (2014-günümüz), siber savaş ve siyasi gerilimler de dahildir.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya yeni önerisini sundu! İşte taslakta yer alan kritik maddeler

Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve konuşlandırılmış askerlerini koruduğunu iddia eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için parlamentodan onay almıştır. 21 Şubat 2022 de Rusya Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıdığını açıkladı. 24 Şubat 2022 tarihinde ise Rusya lideri Putin Ukrayna'yı istilaya başladıklarını televizyondan duyurdu. 2021'de diplomatik krizin ardından Ukrayna sınırlarına yakın bölgelere askeri yığınak yapan Rusya, 24 Şubat 2022'de geniş çaplı bir şekilde Ukrayna'yı istila etmeye başladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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