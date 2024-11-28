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Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rejim karşıtı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin 1 kilometre yakınlarına ulaştı.

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar, Suriyeli muhaliflerin Halep'e sadece 1 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

MUHALİFLERİN İKİNCİ BÜYÜK KENTİ GEÇİRMESİ AN MESELESİ

Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin 1 kilometre yakınlarına ulaştı. Öte yandan Esed güçlerinin de Halep'i terk ettiği iddia ediliyor.

MUHALİFLER ADIMA ADIM İLERLİYOR

Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü. Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün 10 köyü daha aldı. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi. Sabah saatlerinde Halep kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 320 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

ONLARCA REJİM ASKERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

BU SABAH YENİ CEPHELER OLUŞTU

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Devletul İslam bakiyye

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

E napalım yani ?

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