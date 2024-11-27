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Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

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Suriye'de devlet ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Halep'in batı kırsalında birçok bölgeyi ele geçiren HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar ilerledi.

Suriye'de devlet ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

HALEP'İN 8 KİLOMETRE YAKININA KADAR İLERLEDİLER

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Suriye devlet ordusu, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

SİVİLLER İDLİB KIRSALINA SIĞINIYOR

Çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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